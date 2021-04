Pronti alla riapertura, la Doc Friuli sta muovendo i primi passi

Secondo alcuni interlocutori la filiera vitivinicola è più debole perché si è pensato molto al prodotto e poco al marchio e alla commercializzazione. Questa è la missione del Consorzio di tutela della Doc Friuli che però ha faticato non poco a vedere la luce salvo poi trovarsi in mezzo al guado quando è arrivata la Pandemia. Il suo presidente, Giuseppe Crovato, è d’accordo sul fatto che sia indispensabile una strategia condivisa, ma appare meno convinto del fatto che il Consorzio in questa situazione possa fare miracoli a breve termine.



Tutti ci hanno parlato del suo Consorzio come di una strumento essenziale...

“Il Consorzio di tutela della Doc Friuli, creata nel 2015, è nato a fatica nel dicembre del 2019. Poi è scoppiata la pandemia e appena nati ci siamo trovati in mezzo a questa tempesta”.



Le adesioni però non sono arrivate un po’ troppo lentamente?



“Le aziende che hanno dovuto affrontare i gravi problemi causati dalla situazione si sono dedicate con minore attenzione alla crescita del Consorzio, che comunque all’inizio poteva fare ben poco visti i fondi a disposizione e che in questo momento è quasi bloccato per lo meno dal punto di vista della promozione e di partecipazione ai grandi eventi che sono stati cancellati. Per essere maggiormente autonomi ovviamente abbiamo bisogno che partecipino molti produttori e stiamo per ottenere il riconoscimento da parte del ministero”.“Su 700 aziende che possono rivendicare la Doc Friuli sono iscritte al Consorzio circa 500. Diciamo che il Consorzio Doc Fvg tutti lo vogliono, ma poi le adesioni procedono lentamente. Siamo comunque pronti a darci da fare quando i mercati riapriranno. Anzi, stiamo già lavorando a campagne pubblicitarie anche perché cominciamo finalmente ad avere una nostra dotazione finanziaria”.“Oltre al rilancio del settore in difficoltà, sarà necessaria la modifica al disciplinare che ha portato alla Doc Friuli che non teneva conto di certe evoluzioni. Basti pensare che nel 2016 erano coltivati a Ribolla 300 ettari e oggi ce ne sono 1.750, segno che è indispensabile cercare di guidare le politiche produttive, anche se si tratta di un impegno non facile perché ogni imprenditore segue il suo istinto e tradizionalmente i friulani sono molto individualisti e si concentrano sul lavoro. Programmare significa avere però dati in tempo reale e affidabili, cosa attualmente difficile anche se non si comprende il perché. Riuscire a collegare i dati e renderli divulgabili in tempi rapidi sarebbe in tal senso essenziale”.