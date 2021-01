Il Comitato per la terza ricostruzione lancia le sue proposte per il Next Generation Fvg. "Siamo un gruppo di persone, con varie esperienze, che hanno a cuore la continuità di questa Regione Autonoma la quale, nel cuore di una tempesta perfetta (per il sommarsi di crisi sanitaria, crisi economica e crisi ambientale) si trova oggi ad affrontare una prova durissima che non ha molti precedenti nella storia recente e che porta a farci domande problematiche sul futuro", spiegano i fondatori Mario Banelli, Ferdinando Ceschia, Guglielmo Cevolin, Gianfranco Ellero, Sandro Fabbro, Antonino Morassi, Roberto Muradore, Pietro Mussato, Ubaldo Muzzatti, Diego Navarria, Maurizio Piemonte, Giorgio Santuz Bruno Tellia e Roberto Visentin.

"Non sappiamo ancora se, e in che misura, il Governo centrale inserirà nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziare con i fondi del Recovery and Resilience Facility (il cosiddetto Recovery Fund), i progetti presentati dalle Regioni. O se opterà per un unico piano nazionale elaborato autocraticamente. Non sappiamo, nemmeno, in che misura i progetti selezionati dalla Giunta regionale, per complessivi dieci miliardi di Euro, rispettino i requisiti imposti dalla UE. Le definizioni delle cinque linee strategiche in cui sono stati raggruppati non danno questa certezza. Per averla bisognerà verificare se ciascun progetto ricade, per contenuto e finalità, entro i parametri previsti dalla norma europea".

"Sostanzialmente il Recovery Fund vincola l’erogazione ai progetti per la digitalizzazione, il passaggio alle energie rinnovabili, il contrasto ai cambiamenti climatici, all’istruzione, alla salute, all’agricoltura ecosostenibile. E non è certo priva di senso l’aspettativa dei territori e delle comunità meno attrezzate di potersi giovare di quei fondi per diminuire il divario, sia esso digitale, infrastrutturale, dei servizi, economico".

"Alla luce di questi vincoli, e per altri motivi di cui si dirà, non pare appropriata la prima proposta annunciata su tutti gli organi di informazione. Quella che l’assessore regionale Sebastiano Callari ha presentato bruciando tutti sul filo di lana, dal presidente Fedriga, all’assessore competente Barbara Zilli che, solo dopo il collega, ha potuto presentare il piano da dieci miliardi in cinque capitoli di cui si è detto", prosegue il Comitato.

"Dunque, l’assessore Callari propone di finanziare, con il Recovery Fund, il recupero dei magazzini 2 e 4 in Porto vecchio a Trieste, destinandoli alla riunificazione di tutti gli uffici regionali ora sparsi per Trieste. In pratica propone il consolidamento della struttura accentrata della Regione. Proprio nel mentre emerge – da qualsivoglia punto la si guardi – l’esigenza di snellire le funzioni, le strutture e l’impostazione centralistica della Regione. Con questo progetto Trieste vedrebbe confermata la prevalenza di una economia burocratica basata sul pubblico impiego. Proprio ora che, con lodevoli ed efficaci strategie, se ne stava affrancando e, con lo sviluppo delle attività portuali, logistiche, commerciali, turistiche, scientifiche e tecnologiche, stava riconquistando il ruolo e il rango di città internazionale".

"Pertanto è auspicabile che gli altri progetti che la Regione intende presentare al Governo siano più aderenti alle finalità e alle linee d’azione prefissati. In mancanza di ciò i fondi Europei che saranno investiti in Friuli Venezia Giulia non saranno i dieci miliardi previsti dall’assessore Zilli e nemmeno i 4,18 che in proporzione alla popolazione spetterebbero. E non si dimentichi che i fondi dovranno servire per colmare i divari, non per perpetuarli o addirittura ampliarli. Per esempio, il capitolo previsto per il superamento del divario digitale va speso dove effettivamente queste carenze ci sono. Lo stesso vale per istruzione, sanità, ambiente. Perché non è un caso che le carenze maggiori, in quasi tutti i capitoli finanziabili con il RF, si trovino sul territorio extraurbano, ove risiede il 68 per cento della popolazione regionale. Soprattutto di questo confidiamo si terrà conto nel Piano Regionale di Rilancio e Resilienza per una vera Next Generation Friuli Venezia Giulia", conclude il Comitato.