Prosegue il cammino di Autostrade Alto Adriatico

Nuovo passo avanti della Regione verso la piena operatività della società Autostrade Alto Adriatico Spa. L'esecutivo Fedriga, nel corso dell'ultima seduta di Giunta, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2020 della società e, al contempo, ha dato il proprio via libera all'aggiornamento dell'accordo di cooperazione, del Piano economico finanziario (Pef) e dei relativi allegati predisposti dalla società quali proposti dall'Amministratore unico in esito alle interlocuzioni avute con Ministero dei Trasporti (Mit), Autorità di regolazione dei trasporti e Autovie Venete spa.

Lo stesso percorso completato oggi dal Friuli Venezia Giulia lo sta portando avanti in questi giorni anche la Regione Veneto. Quando anche l'altro socio avrà espletato l'iter con l'approvazione del bilancio in giunta, l'assemblea di Autostrade Alto Adriatico Spa potrà, a sua volta, dare il proprio ok al documento contabile.

Nella relazione al Pef della società viene precisato che le assunzioni di base del documento prevedono l'aggiornamento del Piano degli investimenti, l'aggiornamento delle previsioni riguardanti lo studio del traffico per tenere, tra l'altro, conto dell'impatto causato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che della ridotta capacità di assorbimento di traffico derivante dai cantieri ed infine la revisione e l'aggiornamento del periodo concessorio con scadenza ipotizzata a fine 2051. Dalla relazione emerge poi che sono previsti investimenti per più di un miliardo di euro spalmati su un arco temporale di trent'anni.

"Il provvedimento assunto oggi dalla giunta - spiega l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli - dimostra che il percorso avviato per la costituzione della nuova società che dovrà gestire la A4 Venezia-Trieste, la A28 Portogruaro-Pordenone e la A34 Villesse-Gorizia sta procedendo speditamente, seguendo, però, i tempi e le regole previste dal Ministero dei Trasporti per l'assegnazione della concessione".