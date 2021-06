Proseguono i mercoledì del placement digitale

Hanno tempo fino al 23 giugno studenti, laureati e dottorandi dell’Università di Udine per prenotarsi al prossimo “Mercoledì del Placement Digitale” organizzato online il 30 giugno, dalle 15, in collaborazione con la Fondazione Friuli. Per partecipare all’incontro con quattro aziende di rilievo nazionale e internazionale, gli interessati dovranno inviare i curricula vitae tramite la pagina web del Career Center dell’ateneo, all’indirizzo www.uniud.it/careercenter.

Le quattro aziende – Adecco Italia, Alpenite, Crédit Agricole Italia, PwC – effettueranno una preselezione ed entro la mattina dell’evento i candidati ammessi al colloquio riceveranno una mail di conferma. Complessivamente, i profili di interesse delle quattro aziende coprono tutte le aree disciplinari dei corsi di laurea dell’ateneo.

L’appuntamento prevede, dalle 15 alle 16, le presentazioni aziendali in diretta sulla pagina Facebook del “Career Center Uniud” e sul canale Youtube “Punto impresa Uniud”. Quindi, dalle 16 alle 19, sulla piattaforma Teams, le aziende saranno a disposizione per effettuare con i candidati scelti brevi colloqui personali. Per ulteriori informazioni scrivere a careercenter@uniud.it.

Adecco Italia (www.adecco.it) è la prima agenzia per il lavoro nel nostro Paese. Non solo lavoro in somministrazione a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato, ricerca e selezione, formazione e outplacement. Conta su oltre 2000 professionisti al suo servizio e più di 300 filiali sul territorio nazionale. È interessata a tutte le aree disciplinari.

Alpenite (https://www.alpenite.com/) fornisce servizi professionali di tecnologia dell'informazione per aiutare le aziende a raggiungere i propri clienti. Le aree di competenza coprono soluzioni per il coinvolgimento e il commercio omnicanale dei clienti, il marketing digitale e la strategia IT. È certificata ISO9001:2008 per la fornitura di servizi IT e conta oltre 200 dipendenti. È interessata alle aree economico-giuridica, scientifica e umanistica e della formazione.

Crédit Agricole Italia (https://www.credit-agricole.it/) fa parte del gruppo bancario Crédit Agricole SA, presente in 47 Paesi, con più di 51 milioni di clienti. In Italia conta circa 1.100 punti vendita e 10 mila dipendenti e oltre 2 milioni di clienti. È stata certificata 13 volte con il marchio di qualità "Top Employers", assegnato alle aziende più virtuose nella ricerca e formazione del personale. Le aree di interesse sono quelle economico-giuridica, scientifica e umanistica e della formazione.

PwC (www.pwc.com/it/careers) è un network internazionale nei settori della consulenza e della revisione. È presente in 155 paesi, con oltre 284.000 professionisti. Leader nei servizi professionali alle imprese, ha l’obiettivo di creare valore per i suoi clienti e le sue persone. In Italia può contare su più di 6.400 persone in 27 città. Le aree di interesse sono l’economico-giuridica e la scientifica.