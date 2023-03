Protezione Civile: stanziati 1,6 milioni di euro dalla Regione

Protezione civile, sono in arrivo finanziamenti straordinari per 1,6 milioni di euro. A stanziarli è stata la Regione Friuli-Venezia Giulia con una delibera approvata in questi giorni. Un milione di euro è destinato alla nuova sede della Protezione civile della sezione udinese dell'Ana.

"Attualmente - spiega Dante Soravito, presidente dell'Ana di Udine - la nostra Protezione civile è ospitata nell'ex Caserma Paravano a Pavia di Udine. Il Comune, però, dovrà effettuare alcuni lavori sull'immobile e noi dovremo spostarci. Stiamo cercando un nuovo sito dove ricoverare mezzi e attrezzature e capace di ospitare anche l'attività di formazione", conclude.

I restanti 600 mila euro saranno suddivisi tra i Comuni di Gorizia, Gonars e Sacile, in particolare per intervenire sulle sedi delle rispettive Protezioni civili e per l'acquisto di due macchine operatrici e di uno spargisale che saranno messe a disposizione anche dei Comuni di Pordenone, Brugnera, Porcia e Cordenons. GUARDA IL VIDEO