Pubblimarket2 firma la nuova campagna di Calligaris

Calligaris, dopo una consultazione creativa che ha coinvolto diverse agenzie italiane, ha scelto Pubblimarket2, agenzia udinese attiva nel settore da 33 anni, come partner creativo per la realizzazione della nuova campagna ADV che sarà veicolata worldwide a partire da aprile 2020. Pubblimarket2, agenzia con sede a Udine diretta dall’AD Giacomo Miranda e dal Presidente e responsabile strategico del Gruppo Francesco Sacco, annuncia un nuovo e importante incarico: Calligaris, marchio internazionale di mobili di design, dopo una consultazione che ha coinvolto diverse agenzie italiane di caratura internazionale, ha scelto proprio la creatività friulana per la release della nuova campagna ADV che supporterà il rebranding del marchio.

La richiesta: ampliare e interpretare il concetto “My Home”, che si veste di nuovi significati legati al modo di vivere la casa, sempre più vicini a stile e personalità dell’individuo, diventando così coinvolgente e desiderabile. Inoltre, riuscire ad associare il mondo del lifestyle al mondo design e arredo, rendendo emotivamente coinvolgente l’immagine e la personalità di marca.

La risposta di Pubblimarket2 ruota tutta intorno al concept “My life, my style”, così come spiega Alberto Di Donna, Direttore Creativo di Pubblimarket2: “New York, Milano, Londra, Tokyo: ogni città ha il suo stile, ogni personalità il suo look, ognuno di noi ha il suo modo di esprimersi e lasciare nel mondo un’impronta personale. Abbigliamento, gestualità, idee, abitudini e persino il luogo dove viviamo: tutto concorre a determinare il nostro stile, un “total look” che si estende al di fuori dei confini del nostro corpo per dare vita a un ambiente che ci somigli e racconti qualcosa di noi".

Pubblimarket2 ha gestito sia la parte di shooting (scegliendo location, partner per la fotografia, videomaker e modelli), sia la produzione dei diversi format pubblicitari (pagina ADV singola e doppia, banner affissioni, video per social ads e Google ads), per 3 dei 4 soggetti di campagna: Pure, Natural e Urban. Il quarto soggetto, Glam, verrà prodotto nei prossimi mesi. A questi si aggiunge uno short video che introduce il nuovo concept. La campagna sarà diffusa worldwide e la pubblicazione del primo soggetto avverrà ad aprile 2020 in USA, UK, Francia e Italia.

“Siamo molto felici di poter lavorare a fianco di Calligaris, un brand di spicco internazionale in costante crescita che si pone sempre più come trend setter nel settore dei mobili di design. Il nostro approccio e la vocazione internazionale del progetto, sono piaciuti molto al cliente che, oltre ad aver scelto la nostra creatività, ci ha affidato anche la produzione della campagna. Crediamo inoltre che questo progetto prenda ancora più valore in un momento storico come questo che premia quei brand, come Calligaris, in grado di mantenere attivo il canale comunicativo con i loro clienti. Ma non solo: la volontà più precisa è quella di ispirarli, di guidarli in scelte di tendenza", dichiara Giacomo Miranda, che chiude: “In questo periodo critico, ma che ha fatto riscoprire a molti il piacere di sfogliare una rivista d’arredo per pianificare il restyling degli ambienti di casa, siamo certi che la creatività messa a servizio di Calligaris possa catturare l’attenzione di tanti occhi diversi".

Stefano Rosa Uliana, CEO del Gruppo Calligaris, dichiara: “Pubblimarket2 è l’agenzia che meglio ha capito, fra tutte quelle che abbiamo contattato, cos’è la Calligaris e lo ha saputo riassumere in uno scatto che è diventato l’ispirazione per produrre tutti i materiali che nei prossimi mesi sveleremo al mercato e che rappresentano esattamente il messaggio che volevamo trasmettere ai nostri clienti. Abbiamo lavorato molto bene insieme, con la giusta passione e sincronia e abbiamo ottenuto un risultato di cui sono molto soddisfatto. Sono sicuro che nei prossimi mesi non mancheranno altre occasioni per continuare insieme a raccontare l’azienda”.