Puzzer si dimette, ma il presidio 'no Green Pass' prosegue

Il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste, Stefano Puzzer, si è dimesso. L'annuncio arriva in mattinata, con un post su Facebook. "In data odierna - si legge - ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io l'ho preteso".

La notizia arriva dopo una serata convulsa, quella di sabato, nella quale prima era stato annunciato lo stop del presidio 'no Green Pass' dei portuali, poi, dopo le polemiche, era arrivato il dietrofront.

Il primo annuncio parlava di 'battaglia vinta', in riferimento alla creazione di un coordinamento nazionale e al fatto di aver parlato con un rappresentante del governo: "Il 30 ottobre saremo presenti al Senato e alla Camera. Se il 30 non otteniamo il ritiro (del Green Pass, ndr), bloccheremo tutta l’Italia".

Poi la marcia indietro: "Vi chiedo scusa, abbiamo sbagliato. Il presidio va avanti fino al 20 ottobre", aveva spiegato Puzzer ai manifestanti rimasti davanti al molo 4, cuore dello sciopero. "La frase con domani chi vuole lavorare può, significa che, come negli altri giorni, chi vuole può andare a lavorare. Il comunicato è stato stracapito", ha precisato il Comitato Clpt. "Il presidio non si molla assolutamente".

Ma il presidente dello scalo, Zeno D'Agostino, non ci sta e, intervistato sabato sera dal Tg3 Rai Fvg ha avvertito: "Questa situazione non si può più tollerare, ho bisogno di un porto che funzioni", annunciando l'intenzione di confrontarsi con il Prefetto per trovare una soluzione.

Il riferimento è anche al fatto che dalla manifestazione "è passato di tutto. Adesso basta con questo circo", dice D'Agostino, rimandando le sue decisioni in merito alle paventate dimissioni che appaiono, comunque, più lontane visto che l'operatività dello scalo non si è fermata.

"Proseguiremo a oltranza". Le parole sono le stesse ma a pronunciarle, nel pomeriggio di domenica, non sono i portuali del Coordinamento lavoratori di Trieste ma la portavoce di un altro 'gruppo', quello dei No Green pass di Trieste. L'annuncio sancisce in qualche modo il passaggio di mano della 'piazza' dai lavoratori all'eterogenea composizione dei contrari ai vaccini e al certificato verde che aveva guidato le manifestazioni cittadine delle scorse settimane.

Al presidio al molo VII nel momento clou di domenica si sono registrate circa quattromila persone, nella stragrande maggioranza non lavoratori portuali, arrivati grazie al tam tam sui social da tutta Italia. E una nutrita mobilitazione si preannuncia per lunedì dal Veneto.

Nella serata di domenica Puzzer, che annuncia di voler andare avanti con quei portuali che non intendono rientrare al lavoro, diceva: "Questa non è una festa, non è una sagra, vogliamo far togliere il decreto", attaccando chi - e non si riferiva ai giornalisti, ormai sempre più bersaglio di contestazioni e vere e proprie aggressioni - continuava a diffondere notizie a suo dire false e comunque con l'obiettivo ambiguo di creare confusione.

Come sarà la convivenza tra le tute gialle e il variopinto mondo no Green Pass? I portuali resteranno a presidiare fino al 20 ottobre con uno sparuto gruppetto e non ci pensano nemmeno a ostacolare l'attività del Porto, che fin dalla giornata di venerdì non si è bloccata.

Ma le centinaia di persone che probabilmente assieperanno ancora il varco 4 del Molo VII chissà se domattina consentiranno ai camion di passare... Da valutare, poi, anche la posizione della Prefettura che, finora, ha deciso di non intervenire.