Quale futuro per le risorse umane?

Un’occasione d'incontro, analisi sulla condizione attuale della gestione delle risorse umane e di riflessione sul futuro che ci aspetta: a Pordenone, il 2 dicembre, dalle 14.30, nella sede di rappresentanza di Unindustria a palazzo Klefisch, in un convegno organizzato da HR&O di Codroipo.

Parteciperanno, tra gli altri: Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl dal 13 novembre 2014, autore di numerosi articoli e libri, primo sindacalista in Italia ad affrontare il tema dei cambiamenti nell'industria con l'avvento dell'Internet of Things e della digitalizzazione dell'economia; Maurizio Castro, già direttore risorse umane di Electrolux in Italia e della sua componentistica mondiale, Ceo di aziende meccaniche e dei servizi e di un gruppo internazionale di staffing, direttore generale Inail, consulente di quattro governi e senatore, ora commissario straordinario di un grande gruppo in crisi e direttore scientifico del Master CUOA in Crisis & Change Management; Paolo Candotti, già direttore generale di Unindustria, di cui oggi è vice presidente, attuale amministratore delegato di Marine Interiors, società del gruppo Fincantieri.