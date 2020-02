Quando il profit incontra il no profit

Chi l’ha detto che il mondo del Profit non possa collaborare con quello del volontariato? Il Centro Servizi Volontariato Fvg infatti è in procinto di attivare un corso, dedicato ai professionisti, propedeutico all’attivazione di collaborazioni per sostenere gli Enti del Terzo Settore e per ragionare assieme su nuove frontiere e opportunità.

Il percorso formativo di ottanta ore, co-progettato con gli Ordini professionali regionali dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, dei Consulenti del Lavoro e l’Ordine professionale degli Avvocati di Pordenone, con il sostegno della Regione e il partenariato del Forum del Terzo Settore, sarà introdotto dall’evento pubblico e gratuito che si terrà al Teatro San Giorgio di Udine, il 10 febbraio, a partire dalle 14, dal titolo “Profit – Non profit: un’alleanza che conviene”. L’evento è realizzato anche con la collaborazione del Comune di Udine e dell’Azienda Vitivinicola Zorzettig.

L’evento, accreditato dagli ordini, sarà un’occasione per far comprendere meglio ai destinatari del percorso, il significato della collaborazione tra il Terzo e il Secondo settore: un’alleanza il cui valore sta anche nella condivisione di un approccio comune. Il percorso formativo proposto dal Csv Fvg, che non ha attualmente pari a livello nazionale, ha lo scopo di sviluppare reti di professionisti preparati sul terzo settore, diffusi su tutto il territorio regionale, con i quali offrire prestazioni e servizi ad associazioni ed Enti del Terzo Settore a condizioni trasparenti, concordate e qualificate. Tale progetto, risulta quindi essere espressione di grande valore e potenzialità non solo per gli Ordini che aderiscono all’iniziativa, ma per l’intera comunità e per tutti i professionisti in senso allargato.

“Il Csv Fvg ha inserito nella propria programmazione il lavoro di confronto e collaborazione con i professionisti ritenendo strategico attivare, a supporto del volontariato organizzato, il patrimonio di competenze specialistiche presenti diffusamente sul nostro territorio regionale” sostiene Marco Iob, Presidente del Csv Fvg. “La proposta, infatti, deriva dalla consapevolezza che, per corrispondere ai nuovi bisogni gestionali, organizzativi e amministrativi degli Enti di Terzo Settore - bene comune e collante delle nostre comunità - sia necessario coinvolgere, avvicinare e connettere le risorse dei diversi settori (in questo caso del profit e del non profit), partendo dalla condivisione dei significati, dei linguaggi e dei valori e mirando a creare nuove alleanze”, conclude Iob.

"Investire nel Terzo Settore conviene perché è un modello d’impresa che funziona anche in periodi di recessione o stagnazione riuscendo ad attivare risorse economiche ed umane che altri settori non attivano” dichiara Luciano Zanin, fondatore di Fundraiserperpassione, uno dei maggiori esperti nazionali delle dinamiche fra impresa e sviluppo sociale, che curerà il primo modulo formativo. “Investire nel Terzo Settore conviene anche perché è affidabile nei finanziamenti e nei pagamenti: ne sono testimonianza le sofferenze bancarie, che sono, percentualmente, più basse di quelle di altri settori”, conclude Zanin.

Parteciperanno, quali relatori all’evento, le autorità regionali, i rappresentanti degli ordini professionali coinvolti in questo primo step, il Forum del Terzo Settore e il Csv Fvg, coordinati ed intervistati dalla giornalista Rai Gioia Meloni. L’evento prevede anche un momento di animazione condotto da “Il mago della formazione” Walter Klinkon: il percorso, infatti, avrà una dimensione anche emozionale e va capito a fondo non solo con la testa ma anche con un’adesione più completa, che può portare a grandi opportunità e risultati sia professionali che personali.

Se la responsabilità sociale d’impresa dovrebbe far parte della pratica quotidiana negli ambiti professionali, è anche vero che la cultura del dono negli ambiti del volontariato può essere esportata, portando ad una gratificazione immediata anche in settori diversi. Il dono, che in sé abbatte le barriere e amplifica le opportunità di relazione, permette di innescare nuove collaborazioni anche professionali. Il Terzo settore con la Riforma ministeriale ha nuove sfide da affrontare e ha sempre più bisogno di essere affiancata da professionisti. Il Secondo settore non può perdere questa opportunità, dove la crescita personale va a braccetto con la convenienza professionale.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi entro il 6 febbraio a questo link.