Quarta rivoluzione industriale anche per il Fvg

Quello della Fim Cisl Fvg è quasi un mantra: di fronte ai grandi cambiamenti di questi anni non si può restare immobili; come a dire, che il futuro è già qui ed è il tempo, anche per la nostra regione, di fare delle scelte di campo.

Al congresso dei metalmeccanici cislini – che oggi hanno rieletto alla loro guida, Gianpiero Turus (con lui Pasquale Stasio e Gianni Piccinin) – ci sono temi cruciali, ormai in agenda anche per le tute blu. Parliamo di svolta green, di digitalizzazione, di quarta rivoluzione industriale e, dunque, anche di una inevitabile riorganizzazione del lavoro.

“Come per tutti i settori, anche il nostro – commenta Turus – sta vivendo una profonda trasformazione, accelerata in qualche modo dalla pandemia: penso, ad esempio, all’introduzione in molte delle realtà metalmeccaniche del cosiddetto smartworking; ma penso anche alle sfide energetiche che ci attendono”.

Di fronte a tali scenari, l’immobilismo strutturale non è accettabile. “E’ di questi giorni – incalza Turus - che l’investimento del nuovo laminatoio di Metinvest non si farà. Un colpo pesante per le prospettive di sviluppo economico regionale, perché la rinuncia comporta il mancato arrivo a Trieste di un investimento da 700 milioni di euro, che avrebbe creato 450 posti di lavoro diretti e almeno 500 occupati nell’indotto".

"Alla base del dietro front ci sarebbero i tempi eccessivamente lunghi delle bonifiche. Burocrazia, costi dell’energia senza un piano B, stanno fortemente penalizzando l’industria di questa regione e la metalmeccanica che già paga caro il prezzo della pandemia con circa 8mila lavoratori che in questi due anni sono entrati in percorsi aziendali di crisi. Senza contare che molte delle nostre aziende oggi stanno ricorrendo alla cassa integrazione o rimodulare completamente i turni di lavoro privilegiando quello notturno o addirittura spostando le produzioni nei fine settimana a causa della mancanza e dell’aumento del costo dell’energia”.

Cambiamenti che, dunque, oltre alla snellezza burocratica e alla capacità di decisione strategica immediata, chiedono – secondo la Fim Cisl – anche un ripensamento dell’organizzazione del lavoro, prendendo in considerazione l’idea di una rimodulazione dell’orario, che vada nella direzione di bilanciare le flessibilità richieste dalle aziende, ma anche di consentire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Del resto questa necessità, al centro delle rivendicazioni della Fim, è stata in qualche modo sollecitata anche dall’utilizzo dello smart working.

Secondo un’indagine della categoria (realizzata con Adapt e Università Cattolica), declinata anche a livello regionale e che prende a campione 334 metalmeccanici (oltre 5mila in tutta Italia), ci sono ben pochi dubbi: il lavoro agile è sicuramente impegnativo, ma permette una flessibilità molto apprezzata dai lavoratori. A confermare questo gradimento, anche in Friuli Venezia Giulia, è la valutazione dei lavoratori rispetto all’esperienza vissuta che nel 67% delle risposte si attesta, su una scala da uno a 10, tra 8 e il massimo punteggio, tanto che il 53,6% degli intervistati, se potesse, continuerebbe a lavorare in smart working anche in futuro, possibilmente secondo un modello ibrido, ovvero qualche giorno a settimana (65%).

Tra i punti di forza riconosciuti al lavoro agile, nonostante le indubbie difficoltà di organizzare spazi adeguati e spesso in condivisione con gli altri membri della famiglia, c’è la possibilità di migliorare significativamente la conciliazione, di poter godere di maggior tempo libero, e di stare di più con i propri figli (31%).

“La pandemia è stato un grande banco di prova, ma ora bisogna uscire dall’emergenza, strutturando un modello sostenibile e duraturo di lavoro agile, che punti sulle competenze e che generi nel contempo capacità di risultati per le aziende e benessere e soddisfazione per chi lavora", commenta Turus, ricordando che durante la pandemia sono stati oltre 500mila i metalmeccanici che hanno lavorato completamente o parzialmente con modalità agile.

“Serve – aggiunge – dare spazio ad una contrattazione che sappia regolare al meglio questa modalità lavorativa, ponendo al centro il lavoro per obiettivi. Non solo per migliorare i tempi vita/lavoro delle persone ma anche gli aspetti legati alla formazione, alla sicurezza ed ergonomia, il diritto alla disconnessione e le agibilità togliendo molti lavoratori dalla condizione di solitudine ed incertezza in cui oggi si trovano".

Ai lavori del congresso della Fim Cisl Fvg – stamani in corso alla Stazione marittima di Trieste - è intervenuto anche il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia. “Anche in questo importantissimo territorio del Friuli Venezia Giulia – ha detto – il congresso della Fim è un’occasione fortunata per rinnovare la visione di un Sindacato popolare incentrato sulla capacità di interpretare i cambiamenti. Essere rappresentativi per noi significa cogliere i nuovi bisogni dei lavoratori, operai sempre più professionalizzati e moderni, garantendo nuove tutele”.

“Puntiamo alla grande ripartenza della filiera metalmeccanica: i prossimi mesi saranno importanti e decisivi” - ha aggiunto, ricordando anche il contratto integrativo di Fincantieri, che ha già portato risultati, e che “vogliamo caratterizzare sulla partecipazione”.

“Al tempo stesso – ha concluso Benaglia – auspichiamo che anche altri grandi gruppi, come Wartsila, traccino scelte industriali all’insegna della continuità e dello sviluppo, a beneficio di tutto il territorio e dell’indotto”.