Quasi cento partecipanti al primo 'Mercoledì del placement' 2022

Sono 97 gli studenti, laureati e dottorandi dell’Università di Udine che parteciperanno al Mercoledì del placement digitale che si terrà online il 23 febbraio, dalle 15, sulla piattaforma Teams.

Cinque aziende di primaria importanza nazionale e internazionale offriranno, complessivamente, 65 proposte lavorative di tutte le aree: economico-giuridica, medica, scientifica, umanistica e della formazione. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, vedrà la presenza di Biofarma Group, Credifriuli, Danieli Automation, Vega, Adecco Italia.

Il “Mercoledì del Placement Digitale” prevede dalle 15 alle 15.30 le presentazioni aziendali, in diretta sulla pagina Facebook del Career Center e sul canale YouTube Punto Impresa Uniud. Seguiranno, fino alle 19, i colloqui personali di studenti, laureati e dottorandi con i rappresentanti aziendali e la consegna dei curricula. Le aziende effettueranno una preselezione e durante l’evento verranno contattati per i colloqui i profili in linea con le posizioni aperte. L’eventuale colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email.