Quattro nuovi posti in Cciaa, al via la procedura di concorso

Nuovo concorso, in Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che sta cercando personale da inserire in pianta organica in categoria C, con profilo C1 “Specialista”, da destinare a diversi settori e per entrambe le sedi dell’ente.

Il concorso avverrà per esami, scritti e orali, e si tratta di profili amministrativi per i quali è richiesto il titolo di studi del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un ciclo di studi quinquennale e rilasciato da un istituto d’istruzione secondaria superiore, pubblico o legalmente riconosciuto dall’ordinamento italiano. L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 7 settembre. Il bandi, con i requisiti richiesti, le regole di partecipazione alle procedure e le modalità di presentazione delle domande, è disponibile, assieme alla modulistica, sul sito camerale www.pnud.camcom.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine perentorio del 7 ottobre 2021.