Raffaele Fantelli positivo al Covid

Il presidente di Fvg Strade Raffaele Fantelli, dopo essersi sottoposto a test antigenico sabato e molecolare lunedi, è risultato positivo al Covid. Il dirigente della società partecipata regionale ma anche amministratore delegato della Kito Weissenfels, a seguito di contatti con persone risultate positive a loro volta, ha accusato lievi sintomi. Da qui gli accertamenti e la conferma della positività. “Nei primi giorni ho avuto forti dolori alla schiena e sintomi riconducibili a una lieve forma influenzale, con temperatura corporea che non ha mai superato i 38 gradi. Adesso da alcune ore ho avuto qualche lieve miglioramento”.

Nelle due strutture guidate dal dottor Fantelli si sono registrati dei casi di Coronavirus, ma con numeri contenuti anche grazie all’attuazione di tutti i protocolli del caso che erano stati predisposti preventivamente già a inizio pandemia.

Dalla quarantena, Fantelli interviene in merito all’importanza della campagna di vaccinazione. Nelle settimane scorse aveva auspicato la fondamentale importanza di vaccini a tappeto per tutto il personale, riferendosi sia ai dipendenti di Fvg Strade (inserita tra le società di servizio essenziale), sia per Kito Weissenfels, aderente a Confindustria che ha manifestato la volontà di supportare il piano vaccinale. “In merito all’accordo che Confindustria potrebbe firmare con il Governo, anche la Kito aderirà mettendo a disposizione la propria struttura", spiega Fantelli. "Vaccinarsi, ci tengo a ribadirlo, significa abbattere i decessi, mettere in sicurezza la salute degli italiani e agevolare la ripartenza dell’economia”.