Rafforzare il trasferimento di tecnologia in Europa

Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea e Area Science Park organizzano la conferenza “Rafforzare il trasferimento tecnologico in Europa: focus sui Balcani occidentali e l'Europa sudorientale”. L’evento, che si svolgerà dal 17 al 19 novembre, si terrà in formato ibrido con la possibilità di seguire virtualmente o in presenza dal Trieste Convention Center del Porto Vecchio di Trieste. La conferenza è aperta a esperti di enti di ricerca, università, industria, autorità pubbliche e consulenti interessati al tema del trasferimento tecnologico.

Per partecipare alla conferenza, anche per i giornalisti, occorre registrarsi QUI.

Il trasferimento tecnologico dal laboratorio di ricerca al mercato è la fase più complessa e rischiosa del processo di innovazione. L'obiettivo della conferenza è condividere le migliori pratiche e accelerare lo sviluppo degli ecosistemi di trasferimento tecnologico nei Balcani occidentali e nell'Europa sudorientale. A un dialogo politico ad alto livello sui temi della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione si affiancheranno 12 sessioni tecniche su aspetti specifici di tech-transfer.

Il primo giorno fornirà un'introduzione sul trasferimento tecnologico, su strumenti, brevetti e piattaforme di intelligence su mercati, dedicate a imprese start-up e scale-up. Il secondo giorno si concentrerà sugli ecosistemi dell'innovazione e sull'imprenditorialità, design di ecosistemi, gli investimenti nella fase iniziale della vita di impresa, le infrastrutture di ricerca e i dimostratori.

Il terzo giorno si discuterà insieme a imprenditori e ricercatori di come massimizzare buone pratiche di tech-transfer nella regione, partendo dall’esperienza dell’EU4TECH Proof of Concept per i Balcani occidentali.