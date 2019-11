Rating di legalità, tre stelle per Pulitecnica Friulana

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di attribuire il Rating di legalità alla Pulitecnica Friulana srl, azienda Udine facente parte di PF Group. L’impresa friulana - attiva nel settore del facility management, nata nel 1983 e parte di un gruppo che oggi conta oltre 2mila dipendenti - ha ottenuto questo importante riconoscimento ricevendo le ‘3 stelle’, il massimo punteggio previsto.

Il Rating di legalità è uno strumento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, indicativo del rispetto della legalità e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business da parte delle imprese.

“Con questa assegnazione - sottolinea Matteo Di Giusto, amministratore di PF Group - viene dunque rimarcata la serietà e l’attenzione alla qualità del servizio offerto alla nostra clientela. Il fatto di aver ricevuto, con le 3 stelle, il massimo punteggio possibile del Rating di legalità è ancor più motivo di soddisfazione e orgoglio. E’ per noi la conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione in un settore particolarmente delicato, visto che i nostri servizi si rivolgono tanto al privato quanto al settore pubblico. E’ un riconoscimento che condividiamo con tutta la nostra struttura aziendale, fermamente convinti che questo possa rappresentare un ulteriore, importante passo per la crescita della nostra impresa”.