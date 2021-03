Realtà aumentata e virtuale per annullare la distanza

La crisi innescata dall’avvento del coronavirus SARS-CoV-2 compie un anno in Italia e ancora non ci sono certezze sui tempi di ripristino di un’accettabile 'normalità' e, quindi, di una ripresa dell’economia. Interi settori sono tutt’oggi bloccati e vivono in uno stato di totale incertezza, fra questi la filiera dell’accoglienza turistica e della ristorazione, di cui Tecnoinox è fornitrice.

L'azienda di Porcia, infatti, produce soluzioni di cottura professionali dedicate all’Ho.Re.Ca. e dallo scorso anno fronteggia una situazione di forte instabilità dei mercati a livello globale, subendo l’impossibilità dei propri area manager e chef di recarsi fisicamente in molti Paesi serviti.

“In Tecnoinox siamo abituati ad accogliere ogni giorno i nostri partner tecnico-commerciali e gli utenti finali in cucina e in showroom, per permettere loro di toccare con mano, di sperimentare con noi le soluzioni di cottura più adatte ai loro scopi. Inoltre, organizziamo nelle loro sale gli incontri di approfondimento sui prodotti e i vantaggi operativi. In tutto il mondo, la prudenza e i regolamenti oggi ci limitano molto e noi non vogliamo smettere di fornire servizi fondamentali, bensì intendiamo potenziare le relazioni e la comunicazione” spiega Martina Giacomini, Direttore Commerciale di Tecnoinox.

Per questo motivo sono in fase di completamento due progetti importanti di realtà virtuale e realtà aumentata: il progetto “Smart Glasses” e la virtual show room.

“Con l’uso degli smart glasses, grazie al software Reamplia di Tempestive, possiamo realizzare presentazioni personalizzate dedicate ai nostri partner, che partecipano da remoto a un’esperienza unica, da vivere attraverso i nostri stessi occhi. Organizziamo presentazioni di prodotto, prove di cottura, approfondimenti tecnici o commerciali one-to-one, con tutta la vivacità e l’interesse della presa diretta, guardando insieme al partner le stesse cose, parlandoci. L’utente potrà addirittura zoomare per avvicinarsi ai dettagli da osservare”, illustra Chiara Tonon, Marketing Manager di Tecnoinox e prosegue “Con la virtual showroom arricchiamo la nostra comunicazione con un’esperienza di realtà virtuale. Abbiamo creato la showroom dei sogni e il visitatore online potrà spostarsi al suo interno, accedere a informazioni di dettaglio, video, schede. Potrà osservare ciascuna macchina a 360° con un realismo stupefacente, grazie a un’accurata modellazione in 3D. Potrà addirittura interagire con alcuni modelli. La virtual showroom diventa un modo per conoscere i prodotti Tecnoinox molto più avvincente e immediato rispetto a un catalogo da sfogliare, è una specie di fiera sempre aperta, a cui tutti potranno avere accesso”.

Quando si dice che la crisi stimola l’innovazione si intende proprio questo: Tecnoinox ci dimostra il valore di una media impresa italiana di Porcia che, dal proprio angolino a nord-est, sa raggiungere il mondo, cliente per cliente, dedicando risorse e cura a ciascuno, anche e soprattutto nelle difficoltà correnti.