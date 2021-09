Recruiting Day Fvg, caccia a un centinaio di addetti

Sono circa un centinaio gli addetti alla logistica, alle linee di produzione e operatori su macchine utensili sono le figure professionali che tre aziende del Friuli Venezia Giulia selezioneranno nel corso di una azione di reclutamento online organizzata dalla Regione con il supporto di Adecco che prenderà il via nella giornata di mercoledì 15 settembre. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati oggi a Udine a Palazzo Belgrado nel corso di un incontro al quale ha partecipato l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, i rappresentanti delle tre realtà produttive - Bouvard Italia, Freud Spa e Pratic - in cerca di personale da inserire nelle proprie linee e dell'agenzia di lavoro interinale.

Nello specifico le professionalità richieste sono quelle di addetti alla logistica, che saranno impegnati nella movimentazione e gestione del magazzino, guida muletto e controllo bolle, per i quali sono richiesti buona padronanza lingua italiana e abilitazione alla guida muletto. Il secondo profilo è quello di operatori su macchine utensili tradizionali o a controllo numerico, che necessita di qualifica biennale o superiore in meccanica o equivalente, precedente esperienza e buon utilizzo del pc. Infine la ricerca si focalizzerà sugli addetti alla produzione, con minima conoscenza nella conduzione e lavorazione su linee di produzione ed impianti, buon utilizzo pc e precedente esperienza.

L'illustrazione agli interessati dell'intera operazione di recruiting così come i colloqui di selezione avverranno online nella giornata di mercoledì 15 settembre attraverso la piattaforma Cisco Webex. La partecipazione è libera ma è necessario iscriversi per seguire la presentazione e, se interessati, prenotare il colloquio allegando il curriculum vitae. Il link per collegarsi all'evento verrà inviato ai candidati idonei, via mail, dopo la chiusura delle iscrizioni (13 settembre ore 12.00). A fronte di un gran numero di candidature i colloqui potranno proseguire nei giorni successivi con indicazioni personali.

Bouvard Italia è la business unit italiana del gruppo Biscuits Bouvard che è uno dei primi tre produttori di biscotti in Francia e sta sempre più espandendo la propria presenza nel mondo delle merende a base pan di spagna. Il Gruppo Bosch conta invece in Italia su 6 mila collaboratori, 21 società in 10 sedi con 4 centri di ricerca. Infine Pratic è oggi una delle prime realtà italiane nella progettazione e produzione di tende da sole, pergole, strutture da esterno, coperture metalliche, coperture fisse e mobili, arredamento per esterno, sistemi di oscuramento.

Come spiegato nel corso dell'incontro, nei primi due terzi del 2021 le richieste di consulenza avanzate alla Regione da parte delle aziende del Friuli Venezia Giulia sono triplicate rispetto a quelle compiute nell'intero arco dell'anno precedente. Ciò significa che a fronte dei 364 interventi a favore di 224 imprese nel 2020, fino a settembre di quest'anno le consulenze sono state invece 905 ed hanno interessato 636 aziende del territorio. Numeri significativi sono anche quelli che riguardano un altro servizio della Direzione centrale Lavoro, ossia quelli legati ai corsi di formazione effettuati dalla Regione: ai 12 del 2020 che hanno coinvolto 51 realtà produttive, quest'anno se ne contano invece 27 a favore di 111 imprese. Come è stato evidenziato, ciò mette in luce una ripresa del mercato del lavoro post Covid in Friuli Venezia Giulia, grazie anche a un percorso che la Regione ha messo in atto seguendo le linee guida tracciate dall'attuale governo nazionale.

Infine, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha evidenziato l'importante lavoro che l'Amministrazione sta portando avanti insieme alle agenzie interinali, trasformando ciò che in passato era solo una fase sperimentale in un rapporto stabile e strutturale. Ciò è stato possibile grazie alla modifica delle legge 18, che permette a queste realtà di lavorare in modo stabile al fianco dei Centri per l'impiego per dare risposte efficaci e in tempi brevi a quanti sono alla ricerca di occupazione e di cui l'azione di recruiting della prossima settimana ne è un tangibile esempio.