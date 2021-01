Recruiting Day online per la Bricoman

"L'insediamento di nuove realtà produttive sul territorio regionale rappresenta, specie in un contesto di crisi come quello attuale, un segnale positivo e di grande incoraggiamento, nella prospettiva di offrire risposte sempre più puntuali sul fronte occupazionale ai cittadini del Friuli Venezia Giulia". Questo il commento dell'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, al Recruiting Day digitale di Bricoman, in programma mercoledì 27 gennaio a partire dalle 16.

L'azienda, intenzionata ad aprire un punto vendita a Reana del Rojale entro fine primavera, ha infatti avviato il processo di selezione di personale e cerca a tal fine un centinaio di dipendenti. Tutte le offerte di lavoro saranno illustrate nel dettaglio in occasione dell'incontro formativo online di mercoledì.

"Il 'recruiting day' - sottolinea Rosolen - costituisce un'occasione per chi è alla ricerca di un'occupazione e ritiene di essere compatibile con gli obiettivi aziendali. Su questo fronte, la Regione riafferma la propria centralità nel ruolo proattivo di cerniera tra pubblico e privato, tra tessuto produttivo e cittadini che cercano di rimettersi in gioco, dialogando con agenzie private e servizi pubblici per il lavoro".

Le persone interessate possono partecipare all'evento, fino a esaurimento dei posti disponibili, registrandosi al seguente link. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede Manpower di Udine al seguente recapito: udine.piave@manpower.it, oppure il Servizio Imprese della Regione a servizi.imprese@regione.fvg.it.