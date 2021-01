Recruiting Day per Marchesini Group

L'Università di Trieste organizza il Marchesini Group Recruiting Day, dedicato a laureandi e neolaureati dei corsi di Ingegneria dell'Ateneo giuliano, che avrà luogo sulla piattaforma Teams mercoledì 13 gennaio alle 10. Candidature aperte fino a domenica 10.

Marchesini Group ricerca nuove risorse da inserire nelle sue diverse aree professionali. Le principali posizioni aperte riguardano laureati in ambito tecnico-scientifico con una forte passione per la tecnologia e per il mondo della progettazione, spirito di intraprendenza ed orientamento all’innovazione. I profili ricercati sono: Progettista tecnico meccanico, Progettista tecnico elettronico e Project Coordinator.

