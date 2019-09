Reddito di Cittadinanza, a Pordenone già 200 colloqui

A due giorni dall’avvio ufficiale della seconda fase del Reddito di Cittadinanza, nel Friuli Occidentale sono già 200 i beneficiari che hanno avuto un primo 'contatto' con i Centri per l’Impiego. “A Pordenone da aprile a luglio, su 675 beneficiari, circa 200 si sono presentati spontaneamente per il primo colloquio”, spiega Daniela Reviezzo, responsabile del Centro per l’impego pordenonese. “In questa fase, bisogna definire se sono idonei al patto per il lavoro o, per varie ragioni, sono esonerati o esclusi. Ci stiamo organizzando, invece, per le altre convocazioni. Complessivamente abbiamo 400 persone su Pordenone, 110 a San Vito, 71 a Maniago, 51 a Sacile e 42 a Spilimbergo”.

“Il 54% degli interessati è di sesso femminile, mentre il 17% (per un totale di 115 persone) ha cittadinanza straniera. I gruppi più numerosi? Sono rumeni, albanesi e ghanesi. Il colloquio è il primo passo verso la sottoscrizione del patto. Per alcuni è possibile che un’offerta di lavoro arrivi in tempo breve, per gli altri è previsto, invece, un percorso di formazione, per una loro riqualificazione”.