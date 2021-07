Reddito di Cittadinanza, i numeri in Fvg

Inps ha reso noti i dati in merito al Reddito di Cittadinanza nei primi sei mesi del 2021. Nel mese di giugno, i nuclei percettori a livello nazionale sono stati oltre 1,2 milioni, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza sono stati 128mila, per un totale di 1,3 milioni di nuclei e oltre 3 milioni di persone coinvolte, di cui 753mila minorenni. In relazione al primo semestre del 2021, sono oltre 1,6 milioni i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità della misura di sostegno, pari a 3,7 milioni di beneficiari, di cui 1,3 milioni sono minori.

Nei primi sei mesi del 2021, sempre a livello nazionale, le revoche raggiungono il numero di 67mila (26mila nel 2020, 107mila da inizio della misura) e le decadenze sono 200mila. Il numero delle domande respinte si attesta, invece, a circa 1,2 milioni da inizio dell’implementazione della misura.

Guardando al Fvg, nei primi sei mesi dell’anno, sono stati 7.577 i nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, pari allo 0,9% della popolazione regionale. In base alla suddivisione territoriale, nell'ex provincia di Udine sono 2.920, a Trieste 2.226, a Pordenone 1.301 e a Gorizia 1.080. Nel 2020, i nuclei percettori erano stati 12.840, mentre nel 2019 erano 20.928, pari all’1,3% dei residenti.

Analizzando quanti hanno percepito almeno una mensilità, il dato 2021 sale a 14.377 nuclei, pari a 25.909 persone; l’importo medio mensile è di 431,43 euro, superiore al dato 2020 (416,44 euro) e 2019 (369,53 euro).