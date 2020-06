Reddito di Emergenza, in Fvg 2.189 domande

Dal 22 maggio scorso sono già state presentate in Fvg 2.189 domande, di cui 1.457 on line, per il Reddito di Emergenza su un totale di 242.355 domande pervenute a livello nazionale.

Sono 782 a Udine (492 le domande presentate da Cittadino on line), 560 a Pordenone (318 on line), 503 a Trieste (435 on line) e 344 a Gorizia (212 on line).

Tale misura, che spetta per due mensilità, è stata prevista dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ed è subordinata al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.

Si ricorda che le domande devono essere presentate entro il 30 giugno e che alla data della domanda è necessario essere già in possesso di un ISEE in corso di validità (Ordinario, Corrente o Minorenni se nel nucleo familiare sono presenti componenti minorenni).