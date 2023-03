Regione vara piano da 6,2 milioni per manutenzione strade

La Giunta Regionale FVG ha varato un piano da oltre 6,2 milioni di euro per lavori che gli Enti di decentramento regionale (Edr) potranno eseguire lungo le strade della viabilità regionale per opere di manutenzione straordinaria. Dei 6,2 milioni di euro - rende noto la Giunta Regionale - 2 milioni riguardano l'Ente di decentramento di Pordenone, 2,65 milioni quello di Udine, 1 milione quello di Trieste e 600mila euro l'Edr di Gorizia.

Il programma approvato dalla Giunta riguarda alcune asfaltature nei tratti che richiedono interventi urgenti lungo la viabilità regionale di interesse locale, la cui gestione è affidata agli Edr. A questi si aggiungono poi la messa in sicurezza della parete rocciosa in comune di Ronchi dei Legionari lungo la strada regionale GO 15 in località Selz e il completamento dei quadri economici di due interventi già finanziati con il Fondo Nazionale Complementare al PNRR; il primo riguarda le aree interne nei comuni di Andreis (messa in sicurezza stradale su area in frana in località Bosplans al km1+750) mentre il secondo intervento è previsto a Tramonti di Sotto, per la mitigazione del rischio di caduta massi, lungo la strada regionale di Campone (dal km 11 al km 15).