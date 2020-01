Responsa entra nel Gruppo Euris

Responsa, startup incubata in H-FARM dal 2012, entra a far parte di Gruppo Euris Spa di Trieste, da 30 anni specializzato nella consulenza informatica e che si avvale di un team di più di 400 professionisti e consulenti. L’acquisizione rappresenta il coronamento di una consolidata collaborazione industriale, avviata da diversi anni tra le due realtà e di un importante round di investimento, nel 2016, che aveva già portato Gruppo Euris a detenere il 18,6% di Responsa.

In particolare l’operazione ha visto l’acquisizione da parte di Gruppo Euris della partecipazione detenuta da H-FARM (pari al 25,69% del capitale) e di quella detenuta dal Fondo Atlante Seed, gestito da Indaco Ventures Sgr (pari al 10,27% del capitale) oltre a quelle di altri investitori minori. L’amministratore delegato di Responsa, Gabriele Antoniazzi, rimane invece all’interno della compagine societaria, con il 32,36%. L’obiettivo è duplice: per Gruppo Euris consolidare la propria offerta grazie alla tecnologia sviluppata da Responsa, per quest’ultima dotarsi di un forte partner industriale grazie al quale proseguire la propria crescita sul mercato nazionale e internazionale.

Responsa, società fondata da Antoniazzi e cresciuta nel campus di H-FARM, sviluppa soluzioni di A.I. come Knowledge Base in self-service e ChatBot, che consentono di offrire un primo livello di assistenza automatizzata a clienti e dipendenti dell’azienda. L’obiettivo è offrire un’esperienza di supporto di qualità e innovativa in termini di multicanalità all’interno di tutti touchpoint digitali di un’impresa, rispondendo alle esigenze di grandi e piccole aziende che cercano uno strumento intuitivo, di alto livello e con costi contenuti grazie a cui offrire un supporto 24/7 ai propri dipendenti e clienti. In questi anni hanno deciso di avvalersi dei servizi di Responsa realtà quali Banca Mediolanum, Banca IFIS, ING Direct, CheBanca!, Hello bank!, Vodafone Italia, Europ Assistance e Cattolica Assicurazioni.

Attraverso questa operazione Responsa entra a far parte di Euris Experience, la business unit dedicata alla Customer & Shopping Experience di Gruppo Euris Spa. “L’acquisizione delle quote di maggioranza - dichiara Umberto Petri, di Gruppo Euris - garantirà a Responsa l’accesso diretto ai nostri laboratori, ampliando così la possibilità di crescita del prodotto sia sul fronte applicativo che su quello tecnologico”.

“Sono entusiasta che Gruppo Euris Spa abbia rafforzato la sua posizione in Responsa, segnale evidente che oggi sempre più partner industriali abbiano il coraggio e la determinazione di impostare la loro crescita affidandosi alla forza innovativa di startup”, dichiara Vittorio Maraghini Garrone, di H-FARM, “Questa operazione testimonia il buon andamento del nostro portafoglio nel 2019 e il suo livello di maturità, in grado di attirare l’interesse di investitori e partner industriali. Nei prossimi mesi sono attesi nuovi sviluppi”.

“Abbiamo investito in Responsa nel 2011, tramite il fondo Atlante Seed il nostro fondo dedicato ai progetti in fase iniziale di sviluppo” commenta Alvise Bonivento, co-fondatore e partner di Indaco SGR, “L’investimento è stato uno dei frutti della partnership con H-Farm, fin dall’inizio abbiamo creduto nel potenziale innovativo della società, supportandone la crescita e accompagnandola fino a questa operazione di exit che testimonia il valore di Responsa”.