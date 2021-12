Responsabilità sociale e cultura d’impresa a servizio dei territori. È il titolo del secondo seminario (gratuito, aperto a tutti), sabato 18 dicembre, alle 9, dedicato alla Generazione Green per approfondire, con i cittadini di oggi e di domani, le sfide ambientali utili a rafforzare le pratiche sostenibili indispensabili per salvaguardare il nostro territorio. L’iniziativa è realizzata dalla Cittadella della Formazione e della Solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia con il sostegno di Friulovest Banca e il patrocinio di Comuni di Pordenone e San Quirino.

La responsabilità sociale, intesa come strategia di governance e di integrazione degli aspetti sociali, ambientali ed economici dell’impresa, impone a tutti noi di compiere scelte consapevoli nella pianificazione e nello svolgimento delle nostre attività imprenditoriali e della progettualità formativa; essa può rappresentare un ambito significativo di sviluppo per la comunità locale e l’impresa stessa.

Come ha sintetizzato chiaramente nell’incontro precedente di “Generazione Green, Green Economy ed Economia circolare” da Alberto Bertossi dell’Università di Udine nonché collaboratore di eFrame srl "è necessario passare da un’economia lineare che si basa su una crescita illimitata a un’economia circolare in cui la crescita è ragionata, perché rispetta l’ecosistema grazie a un modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali. L’incontrario di quello che accade oggi: se immaginassimo la vita del nostro pianeta sviluppata nell’arco di 365 giorni, la comparsa dell’essere umano cadrebbe alle 23 del 31 dicembre e l’estinzione dei dinosauri il 25 dicembre. Se la comparsa dell’agricoltura risale agli ultimi due minuti dell’ultimo giorno dell’anno, in così pochissimo tempo siamo riusciti, alternando i cicli biologici, a compromettere l’ambiente naturale. L’economia del domani va necessariamente rivista".

L’incontro si svolgerà, con prenotazione obbligatoria on line (www.naonisstudium.it), nella sala convegni del Padiglione D, nel cuore della Cittadella della Formazione e Solidarietà, in via de La Comina 25 (Green Pass obbligatorio). Sarà possibile seguirlo anche a distanza: il link è indicato nella homepage del sito internet www.naonisstudium.it. Interverranno Angela Scarano, Commissione Ambiente della rete scolastica “Morene del Garda e Ust di brescia, Comitato tecnico scientifico dell’università di Brescia, Verona e Trento; Andrea De Colle, Associazione Animaimpresa; Eleonora D’Alessandri, componente del Cda di Catellan srl.