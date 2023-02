Resta alta l'attenzione su Electrolux

Giornata di assemblee, a Porcia, per i dipendenti di Electrolux. Al centro del confronto con i rappresentanti delle sigle sindacali di Fiom, Fim e Uilm il tema dei 76 esuberi volontari (36 nella produzione e 40 tra gli impiegati), per i quali ci sarà tempo fino al 31 marzo per rassegnare le dimissioni.

In base a quanto stabilito nell'accordo tra sindacati e azienda, le uscite saranno incentivate e subordinate al criterio della 'non opposizione'. Sulla falsariga di quanto già previsto in precedenti intese, gli incentivi sono fissati in 3.000 euro per chi ha i requisiti per la pensione, 12.000 per chi potrà andare in pensione entro un anno di Naspi, 25.000 per chi aggancia la pensione entro due anni di Naspi e 72.000 per chi supera il periodo.

Nel frattempo, resta alta l'attenzione sulle 'ombre cinesi', dopo la voce di un interessamento di Midea all'acquisizione di Electrolux. Nulla finora è trapelato dalla multinazionale svedese, ma i sindacati continuano monitorare l’evoluzione della vicenda.

E anche la politica si mobilita. “Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e il ministro del Lavoro interloquiscano direttamente con il gruppo Electrolux per chiarire in termini definitivi e al di là delle notizie di stampa se vi siano ipotesi di vendita a multinazionali o di ingressi nella compagine azionaria della società svedese. E mettano mano a misure anticrisi per il settore”, chiede la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, assieme ai colleghi dem Vinicio Peluffo e Mauro Laus, in un’interrogazione ai ministri delle Imprese e del Made in Italy e al ministro del Lavoro, in merito alla situazione dell'Electrolux e del settore dell’elettrodomestico.

Per la capogruppo dem, "il Governo dovrebbe valutare l’introduzione di norme specifiche di accompagnamento e rafforzamento al bonus grandi elettrodomestici a sostegno del settore del ‘bianco’ e dell’indotto a esso correlato, al fine di contenere la perdurante crisi produttiva e i riflessi sul piano occupazionale”.

“Il MIMIT lavori per prevenire crisi difficili da sostenere - conclude Serracchiani - eventualmente incontrando i soggetti industriali come Electrolux, analogamente a quanto fatto il 21 febbraio con i rappresentanti di Whirlpool Emea e di Arcelik”.