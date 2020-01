Retelit prefeziona l'acquisizione di PA Group

Retelit Spa, tra i principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture, rende noto che, in data odierna, la società interamente controllata Retelit Digital Services, in esecuzione del contratto firmato il 22 ottobre, ha perfezionato l’acquisto del cento per cento del capitale sociale di Partners Associates Spa.

“Siamo indubbiamente soddisfatti per aver portato a termine questa operazione che proietta Retelit verso il futuro, facendola diventare un Gruppo in grado di giocare un ruolo primario in Italia e non solo, con proposte complete, sia in ambito infrastrutturale sia di servizi digitali e ICT", commenta il Presidente di Retelit, Dario Pardi. "Voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a portare a termine l’acquisizione, dal management agli operativi e sottolineare il clima positivo di collaborazione che si è già stabilito tra i dipendenti di Retelit e PA Group, fondamentale per garantire il successo di questa fusione”.

“Siamo entusiasti di partire con questo progetto, considerando che oggi nasce un soggetto unico nel panorama ICT italiano, in grado di offrire al mercato, soluzioni integrate e tailor made sulle esigenze delle aziende italiane e soprattutto completamente realizzate su piattaforme gestite dal Gruppo", gli fa eco Ennio Baracetti, presidente di PA Group. "In questi mesi, dalla firma dell’accordo vincolante a oggi, abbiamo già iniziato a impostare i primi passi verso l’integrazione, con incontri tra i rappresentanti di tutte le divisioni aziendali e da subito si è notata una piena sintonia tra i gruppi di lavoro e grande attesa per poter mettere in pratica questa collaborazione”.