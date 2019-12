Reti d'Impresa: Fvg in vetta alla classifica nazionale

Il Friuli-Venezia Giulia vanta il record nazionale di aziende coinvolte in reti di impresa. Infatti, nella nostra regione ci sono 137 imprese retiste ogni 10mila registrate negli elenchi camerali. La media nazionale è di 51, mentre la regione che segue in classifica è il Lazio con 120 ogni 10mila. Chiude la classifica la Sicilia con 10 e il vicino Veneto si ferma invece a 49.

Le imprese che aderiscono a un Contratto di Rete (CdR) possono accedere a una serie di incentivi e agevolazioni, sia nazionali sia regionali, tra cui: accordi di innovazione, contratti di sviluppo, programmi di investimento nelle aree di crisi, credito d’imposta del 50% delle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo sostenute nel periodo 2017-2020, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, altre imprese, start up e Pmi innovative, quote di ammortamento di tecnologie 4.0, strumenti e attrezzature industriali e di laboratorio.