Riaperta la ‘scuola’ del verde

Riavviati i laboratori in campo agricolo per i professionisti del verde, dopo il lockdown di questi mesi, mitigato in parte dalla formazione a distanza con videoconferenze settimanali.

“I corsi professionali hanno una valenza pratica importante che richiede necessariamente un’attività formativa esperienziale da esercitare in presenza – sottolinea la coordinatrice della formazione per le imprese, Stefania Feltrin – e per questo il Cefap si è adoperato in questi giorni per consentire la ripartenza dei corsi di patente di mestiere per i manutentori del verde”.

Il giusto mix di formazione a distanza e formazione in presenza consente il raggiungimento degli obiettivi didattici del corso e assicura ai partecipanti la totale acquisizione di competenze come richiesto dalla normativa".

La riprogettazione didattica di questi mesi, un lavoro intenso di formatori e docenti per la parte FaD e ora le esercitazioni pratiche porteranno entro luglio 30 persone al sostenimento dell’esame per la Qualificazione di Manutentore del verde.

Come evidenzia il direttore del Cefap, Massimo Marino, nelle prossime settimane anche gli allievi dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale che sosteranno gli esami di Qualifica per la classe 3° e di Tecnico Agricolo per la classe 4°, riprenderanno la parte finale dei corsi con attività in presenza presso i laboratori della sede di Codroipo e Beano, per concludere il percorso formativo con la ripresa di alcune attività pratiche caratteristiche dei percorsi formativi per Operatore Agricolo e Operatore delle Lavorazioni Alimentari. Dopo mesi di formazione a distanza, è l’occasione per sperimentare in totale sicurezza e con la massima prudenza ciò che – inevitabilmente - sarà il futuro prossimo della formazione. Il Cefap si è infatti dotato di Comitato aziendale che ha adottato un Protocollo di gestione dell’emergenza e istruzioni operative anti-contagio, e monitorerà costantemente le azioni intraprese, aggiornando periodicamente in un’ottica di maggiore garanzia di protezione le proprie procedure, anche sulla scorta della loro applicazione. Al fine di ridurre al minimo ogni rischio per allievi e personale è stata esaminata ogni variabile, con l’attenzione massima alla sicurezza, adottando anche un rinnovato Dvr (documento di valutazione dei rischi).

“Richiede un grande sforzo organizzativo – conclude Marino - ma accessi differenziati con rilevazione della temperatura corporea e riduzione dei posti in aula, controllo sul distanziamento interpersonale, per evitare ogni possibile prossimità, e ancora contingentamento di spazi comuni, sanificazione di locali e attrezzature, gestione di rifiuti speciali, sono una garanzia per coloro che frequentano e si avvarranno anche in futuro dei servizi del Cefap”.