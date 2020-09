Riapre il nido del Consorzio Ponte Rosso

Oggi riapre i battenti l’asilo nido del Consorzio Ponte Rosso L’Abbraccio, che si rivolge a bambini dai tre mesi ai tre anni, pronto ad accogliere in sicurezza i piccoli iscritti, garantendo sia i consueti tempi di apertura del servizio sia la stessa capacità ricettiva massima.

Le attività saranno svolte secondo le normative previste nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato dal ministero dell’Istruzione con decreto del 3 agosto 2020 e, come da indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, a tutela della salute dei bimbi, delle loro famiglie e degli educatori.

L’avvio del servizio in capo al Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento e gestito dal 2007 dalla Cooperativa Ambra, prevederà l’adozione delle misure organizzative e dei comportamenti igienico-sanitari finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19 a partire dalla riorganizzazione degli spazi, anche all’aperto, e la loro puntuale igienizzazione. Non servirà invece attivare orari scaglionati di ingresso e di uscita. Questo grazie ad alcuni interventi edili sulla stessa struttura di via Forgaria: è stato creato un terzo ingresso/uscita così da consentire ai singoli gruppi di essere autonomi.

Nella ripartenza delle attività giocherà un ruolo cruciale anche il rapporto tra il servizio educativo e la famiglia attraverso un “patto di corresponsabilità” al fine di condividere e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza. Una ripresa fondamentale, dopo mesi di chiusura e disagi, per i piccoli che hanno bisogno di spazi sereni di gioco in cui apprendere e sviluppare la propria socialità grazie alle relazioni e un grande aiuto ai loro genitori che hanno ripreso a lavorare.

Tra le novità importanti, a fronte di un aumento considerevole dei costi per il rispetto delle misure anti Covid-19 e degli interventi che hanno interessato lo stesso nido, per l’anno scolastico che prenderà il via dal 1° settembre il Consorzio e la Cooperativa hanno stabilito che le rette per le famiglie rimarranno invariate. “Si tratta di proseguire nel dare alle famiglie un preciso segnale per supportare al meglio l’educazione dei bambini, garantendo il migliore servizio e, a fronte di maggiori spese, senza intaccare i bilanci familiari", afferma il Presidente del Consorzio Renato Mascherin. "Da qui la decisione di mantenere inalterata la rette per l’anno che sta per partire, garantendo spazi adeguati e personale formato e preparato”.

Da rilevare inoltre, come conferma il Direttore generale Daniele Gerolin, che “i numeri del nido d’infanzia consortile a servizio di tutti i dipendenti delle aziende attive nelle aree di competenza del Consorzio confermano come la struttura sia ormai un punto di riferimento per il Sanvitese: sono pressochè tutti occupati i 51 posti - di cui poco meno della metà sono nuovi inserimenti - che la struttura può disporre”.

Se durante il periodo di chiusura, l’equipe ha mantenuto i contatti quotidiani con le famiglie attraverso video di letture e proposte di gioco, nel periodo estivo sono stati organizzati i Centri estivi come conferma la coordinatrice del nido, Martina Cracco: “Attività che hanno consentito di mantenere le relazioni e alleggerire i genitori impegnati sul fronte lavorativo”. Per quanto concerne il nuovo anno scolastico, la coordinatrice conferma che “siamo pronti a riaprire in sicurezza. Infatti, è stato realizzato un terzo ingresso nella struttura e così le tre sezioni - piccoli, medi e grandi - potranno entrare in gruppi separati e dunque essere puntuali”. Vengono confermati gli orari dell’anno passato: orario d’ingresso alle 7.30, orario di uscita alle 17.30.