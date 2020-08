Ribaltone sindacale in Pmp Group di Coseano

Ribaltone alla Pmp Group di Coseano, ma di tipo sindacale. L’azienda, che ha numerose sedi produttive e commerciali anche all’estero, è leader nei sistemi integrati di trasmissione per mezzi industriali. Alle recenti elezioni per il rinnovo di Rsu e Rls, svoltesi il 3 agosto, i dipendenti hanno invertito completamente il peso delle sigle sindacali. Se prima ad aver il maggior peso di rappresentanza era la Fiom-Cgil, addirittura con l’80%, ora lo scenario è praticamente invertito. In questa ultima elezione, infatti, la Fim-Cisl ha conquistato il 70% delle preferenze.

È un evidente segnale di come i lavoratori e le lavoratrici di Pmp Group abbiano premiato un programma sindacale incentrato su occupazione, stabilità e sviluppo. Il tutto dovrà ora passare necessariamente attraverso una radicale ricostruzione dei rapporti sindacali con l’azienda, interrotti da tempo per effetto di contrasti con Fiom-Cgil. A determinare la schiacciante maggioranza ottenuta da Fim-Cisl, potrebbero essere stati proprio i contrasti generati dall’altra sigla sindacale, che i dipendenti non hanno né compreso e né conseguentemente approvato.