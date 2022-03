Ricavi in crescita per Friulchem

Il Consiglio di Amministrazione di Friulchem, uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Mazzola, ha approvato il Progetto di Bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Disma Giovanni Mazzola Amministratore Delegato di Friulchem ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel corso del 2021, nonostante la difficile situazione mondiale abbia creato uno scenario sempre più competitivo. Friulchem è una realtà sempre più apprezzata, e i nostri clienti riconoscono la nostra unicità e la qualità delle soluzioni offerte. Continueremo ad investire in Ricerca e Sviluppo, e abbiamo molte idee e progetti per i prossimi mesi. Siamo pronti a cogliere le opportunità di crescita che il contesto economico potrà offrire, a espanderci in nuovi mercati, a creare nuovi accordi. Guardiamo con ottimismo al futuro e al percorso di sviluppo della Società”.

PRINCIPALI RISULTATI. I ricavi delle vendite sono pari a 18,5 milioni e risultano in aumento dell’+11% rispetto ai 16,7 milioni del 31 dicembre 2020. In particolare: la BU Veterinaria ha avuto ricavi al 31 dicembre 2021 pari a € 11,9 milioni con un incremento del 4% rispetto agli 11,4 milioni di fine 2020. L’incremento del fatturato 2021 è dovuto alla crescita del fatturato dello stabilimento friulano e per la crescita delle milestone di R&D di nuovi prodotti veterinari.

Rimangono invece invariate le vendite di prodotti veterinari commercializzati; la BU Umana ha avuto ricavi per 6,6 milioni con un incremento del +26% rispetto ai 5,2 milioni di fine 2020. Il Valore della produzione risulta pari a 19,3 milioni, +9% rispetto ai 17,7 milioni del 31 dicembre 2021. I costi della produzione al 31 dicembre 2021 risultano pari a 18,0 milioni e registrano un incremento globale del +5% rispetto al precedente valore al 31 dicembre 2020 (17,1 milioni).

L’EBITDA al 31 dicembre 2021 si attesta a 1,2 milioni, aumentato del +93% rispetto ai 0,6 milioni di fine 2020 e con un EBITDA Margin del 6,4% (vs. 3,6% del 2020). L’importante crescita dell’EBITDA e dell’EBITDA Margin sono dovuti all’aumento sia del fatturato rispetto all’anno precedente che alla crescita dei ricavi dei prodotti con più alta marginalità. L’EBIT è pari a 0,4 milioni (corrispondente a un EBIT Margin del 2% circa) in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020.

Il Risultato Netto del 2021 è pari a 0,009 milioni, in netto miglioramento rispetto ai negativi 0,3 milioni del 31 dicembre 2020.

Il 2 luglio 2021, Friulchem ha concluso con successo il closing dell’operazione per l’acquisto di un ramo d’azienda comprendente lo stabilimento produttivo di Magny-en-Vexin di proprietà della società francese Virbac SA, tra le principali multinazionali del settore veterinario, quotata alla borsa di Parigi. Il closing dell’operazione ha finalizzato l’acquisto di un ramo d’azienda produttivo comprendente il sito di produzione situato a Magny-en-Vexin, nonché i relativi dipendenti, macchinari e il magazzino, da parte della controllata FC France SAS (56,74% da Friulchem S.p.A e al 43,26% da Finest S.p.A).

Sulla base dei dati consolidati previsionali elaborati per l’esercizio 2022 si stima una crescita del volume delle vendite e un risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi del 2022 confermano tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative.

In relazione all’emergenza Covid-19, il Gruppo ha dato attenzione prioritaria alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, ha continuato, come nel corso dell’anno precedente, a garantire la continuità produttiva pur con i nuovi limiti in vigore. È stato attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart-working), sono state incentivate le ferie e i congedi retribuiti, sono continuati i protocolli di sicurezza anti-contagio, sono stati limitati gli spostamenti dei dipendenti all’interno dei siti e con contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.

Per ciò che riguarda le tensioni inflattive registrate a partire da ottobre 2021 e acuite a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, si stanno riscontrando aumenti del costo dei principi attivi-materie prime, energia elettrica e gas, trasporti e imballi che potranno avere un effetto economico a partire dai primi mesi dell’anno in corso.

A fronte di tali evidenze, che si stima possano impattare complessivamente con un aumento dei costi di produzione sia sui prodotti veterinari che su quelli umani, il gruppo Friulchem ha posto in atto a partire da inizio anno una strategia di difesa dei margini di profitto differenziata per ciascuna tipologia di cliente/prodotto. Dal punto di vista dell’approvvigionamento delle merci si segnalano tensioni sulle consegne di materie prime, non tali tuttavia da pregiudicare il normale andamento del business e il volume di consegne ai clienti finali.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il 22 aprile in prima convocazione e il 28 aprile in seconda convocazione. In particolare, l’Assemblea straordinaria degli azionisti è stata convocata per apportare alcune lievi modifiche richieste da Borsa Italiana al fine di chiarire le competenze del Panel.