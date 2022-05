Riccardo Illy aderisce all’Opa su Civibank

Riccardo Illy aderisce all’Offerta Pubblica di Acquisto di Sparkasse su CiviBank. L’imprenditore, ex Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed ex sindaco di Trieste, ora componente del Consiglio di Amministrazione della banca di Cividale, presieduto da Michela Del Piero, che era assessore alle Finanze nella Giunta regionale presieduta proprio da Illy, ha preso nelle ultime ore la decisione di conferire il proprio pacchetto azionario all’Opa.

Nei giorni scorsi, pur senza mai dichiararsi apertamente ostile all’Offerta, aveva in più occasioni espresso il proprio pensiero per la salvaguardia dell’autonomia dell’istituto di credito friulano. Dell’adesione di Illy all’Opa si è avuta notizia oggi in ambienti qualificati politici e finanziari friulani.