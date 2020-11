Riccardo Illy console onorario della Francia a Trieste

Riccardo Illy è stato nominato console onorario della Repubblica Francese a Trieste. All’imprenditore triestino è stato recentemente conferito il titolo di “Console onorario, titolare dell’Ufficio consolare onorario della Repubblica Francese in Trieste”, a seguito della ratifica del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne ha riconosciuto funzioni e prerogative, disponendone la diretta competenza sulla circoscrizione territoriale della città giuliana per il prossimo quinquennio.

Un legame, quello fra Trieste e la Repubblica Francese, che si radica storicamente ancora nel 1700 con la prima rappresentanza consolare presente già sotto l’Impero Asburgico, istituita a difesa strategica delle floride attività mercantili e del ruolo continentale di primo piano del porto triestino.

La nomina ricevuta rinsalda ulteriormente il legame fra Riccardo Illy e la Francia, sia per storia famigliare - il cognome Illy sembra infatti riferirsi alla presenza di una comunità francese emigrata in Ungheria, paese di cui è originaria la famiglia dell’imprenditore - che per attività industriali, considerati gli investimenti nel sistema produttivo d’Oltralpe.

Classe 1955, Riccardo Illy da oltre quarant’anni lavora e sviluppa l’attività dell’omonimo gruppo industriale, in cui ricopre attualmente la carica di Presidente del Polo del Gusto, la sub-holding costituita a giugno 2019 di cui fanno parte le società Domori, Mastrojanni, Agrimontana, Fgel-Bonetti e la francese Dammann Frères.

L’investimento nella stessa società di Dreux nella regione Centro – Valle della Loira, realtà leader internazionale nella selezione, trasformazione e commercializzazione del tè, è stata l’occasione di un diretto coinvolgimento imprenditoriale del presidente Illy nell’industria francese, realizzato per rilanciare e favorire l’espansione di Dammann Frères in 60 Paesi esteri.

E proprio gli investimenti esteri in Francia sono stati argomento di confronto con il Presidente francese Emmanuel Macron, in occasione di un loro recente incontro.

“Ringraziovivamente Riccardo Illy – è il commento dell’Ambasciatore francese in Italia Christian Masset - per aver accettato l’importante incarico di console onorario della Repubblica francese a Trieste. Voglio rendere omaggio al suo predecessore Christia Chiaruttini Leggeri, che ha svolto la sua funzione con dedizione, rigore e cuore. La nomina di Riccardo Illy, personalità emblematica di Trieste e dell’Italia, segna una nuova fase nel rapporto profondo e fecondo tra la Francia e questa capitale europea aperta sul mondo".