Ricerca e impresa, il futuro dell’intelligenza artificiale

Un’analisi a più voci sull’intelligenza artificiale e sulle sue prospettive nella ricerca e nell’impresa è stata organizzata dallAssociazione Club Alpbach Senza Confini e da Confindustria Udine, per venerdì prossimo, 17 marzo, nel capoluogo friulano, nella Torre di Santa Maria.

Interverranno all’incontro, introdotto da Piero Petrucco, vicepresidente vicario di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, e i relatori Beatrice Portelli, PhD student in AI for Environment - National Program PhD-AI.it dell’Università di Udine, Thomas Grassauer, Director Software Development & Lab Lead dell’impresa Dynatrace di Klagenfurt, e Dunja Mladenić, Senior researcher all’Istituto Jožef Stefan di Lubiana.

A seguire, l’associazione Club Alpbach Senza Confini presenterà il programma di borse di studio dedicato ai giovani dai 20 ai 30 anni provenienti dalla regione Alpe Adria (Austria, Triveneto, Slovenia) per la conferenza internazionale “European Forum Alpbach” 2023.