Riconoscimento europeo per ErgoCert

ErgoCert – Ente di Certificazione per l’Ergonomia di Udine, quale partner tecnico di Servizi Italia Spa per il contenimento del rischio ergonomico, ha vinto il Premio per le Buone Pratiche - Alleggeriamo il carico! della campagna 2020-2022 “Ambienti di lavoro sani e sicuri” promossa da EU-OSHA (Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro - Bilbao).

Le proposte di Buone prassi ergonomiche sono state valutate da due giurie indipendenti: quella italiana a cura di INAIL (che ha selezionato due candidati su 18 partecipanti) e quella europea dell’EU-OSHA (che ha scelto tra 38 proposte provenienti da 22 Paesi UE, Efta-See, Balcani occidentali, Turchia).

EU-OSHA ha premiato le modalità innovative di valutazione strumentale del rischio ergonomico (Motion Capture associato al Software ErgoCert Analyzer) sviluppate dall’azienda friulana, oltre alle attività di gestione e contenimento rischio ottenuto tramite adeguamenti tecnico-impiantistici, organizzativi e formazione “on the job”, utilizzati per accrescere il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti gli addetti presenti nei diversi stabilimenti italiani di Servizi Italia Spa.

La giuria internazionale ha ritenuto la Buona Pratica, non solo valida al fine di portare miglioramenti dimostrabili in relazione ai disturbi muscolo-scheletrici correlati al lavoro, ma anche sostenibile e trasferibile, cioè realmente applicabile ed efficace in tutti i contesti lavorativi.

La cerimonia di premiazione avverrà a Bilbao.

Francesco Marcolin, fondatore e CEO di ErgoCert e docente di ergonomia presso ISIA Roma Design University, ha così commentato: “Fin dall’inizio, abbiamo posto al centro di tutte le nostre attività la ricerca e l’innovazione in ambito ergonomico al fine di sviluppare soluzioni tecnologiche applicabili alle reali problematiche produttive dei nostri clienti nazionali e internazionali. Oggi, il nostro giovanissimo team tecnico, guidato dal dr. Bordignon, raccoglie i frutti di un lavoro decennale sviluppato da una Azienda friulana, partita come Spin-off Accademico dell’Università di Udine sotto la supervisione scientifica del Prof. Guglielmo Antonutto, noto per le sue ricerche in ambito fisiologico sui cosmonauti russi della MIR nel team del prof. Pietro Enrico di Prampero".

"Con l’accreditamento internazionale per la certificazione di prodotti e processi ergonomici ACCREDIA (Ente designato dal Governo italiano) ottenuto nel 2018, abbiamo fatto un deciso salto di qualità. Ad oggi abbiamo erogato quasi 1000 certificati ad aziende nazionali, ma soprattutto internazionali (francesi, tedesche, svedesi, norvegesi, americane, svizzere, ecc.) ed effettuato oltre 2200 valutazioni in ambito ergonomico per clienti quali Lamborghini, Ferrari, Ducati, Electrolux Professional (Sweden-France-Italy), Trenitalia, Dyson, De Longhi, Vileda, Alstom, Natuzzi, solo per citarne alcuni".