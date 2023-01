Riforma delle pensioni, avvio in salita

La scorsa settimana si è volto il primo incontro tra il Governo e le parti sociali per affrontare e risolvere l’annoso problema della riforma previdenziale. Diciamo subito che non è stata una partenza esaltante. Dopo il quasi nulla contenuto nella legge di bilancio, con lo stravolgimento di Opzione Donna, destinata ormai solo a categorie svantaggiate, al pari dell’Ape Sociale, e dopo le parole della Ministra Calderone sulla necessità di affrontare immediatamente il nodo della riforma per superare la legge Fornero e le quote, lavorando a una riforma strutturale improntata alla flessibilità, ci si aspettava qualcosa di più.

Il vero problema è che, al di là dei discorsi elettorali, quando ci si mette al tavolo per entrare veramente nel cuore del problema previdenziale si notano subito le difficoltà e si preferisce rimandare sempre il tema, in attesa che la situazione economica migliori. Nel recente passato, poi, per soddisfare appetiti elettorali di alcune forze politiche sono state istituite le cosiddette Quote 100, 102 e 103 che hanno creato ulteriori discriminazioni tra i lavoratori, favorendo solamente quelli che avevano la possibilità di centrare 'l’ambo secco' a discapito di altri che, magari, avevano più anni di contribuzione o maggiore età anagrafica.

Ulteriore problema è dato dalla natura del nostro sistema previdenziale che è 'a ripartizione'. In pratica, le persone che lavorano e che versano contributi pagano la pensione a chi è già pensionato. Questo sistema per reggersi in equilibrio deve prevedere che il rapporto tra lavoratori e pensionati sia dell’1,5. Per ogni pensionato, cioè, ci dovrebbero essere 1,5 lavoratori che versano i contributi. Questo rapporto, a causa della crisi in cui si trova attualmente il lavoro in Italia e al fatto che, per svariati motivi, aumentano sempre più i pensionati, già ora si trova a 1,4 e si prevede che tra soli sei anni questo rapporto scenda a 1,3. Proiettando, poi, il dato al 2050 questo scende pericolosamente a 1 a 1, ovvero un lavoratore per ogni pensionato, per cui appare chiaro che, non intervenendo immediatamente il sistema andrebbe in tilt con conseguenze tragiche sul pagamento delle pensioni.

Non è sicuramente un quadro positivo quello che si presenta davanti alla Ministra Calderone ed è questo il motivo per cui i passati Governi hanno, di fatto, rinunciato ad affrontare questa problematica confidando sul fatto che, comunque, una legge previdenziale in Italia esiste, la Fornero, che ha fatto il 'lavoro sporco' che i politici, per motivi di consenso elettorale, si sono sempre rifiutati di attuare.

Siamo, però, arrivati a un punto nel quale bisogna intervenire su questo delicatissimo argomento e bisogna cominciare a farlo cambiando completamente il modo di ragionare che si è avuto finora superando la rigidità della legge Fornero.

Un primo provvedimento potrebbe essere quello di diminuire di un anno l’età del pensionamento ordinario, portandolo a 66 anni e, al contempo, concedere un'amplissima flessibilità in uscita che parta dai 62 anni fino ad arrivare a 70. Applicando una penalizzazione dell’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 66 anni e al tempo stesso concedendo un bonus dell’1,5% per ogni anno che si volesse rimanere oltre l’età ordinamentale di pensionamento si potrebbe, con un costo molto limitato, mettere il lavoratore al centro delle proprie scelte previdenziali.

Tutela dei lavoratori precoci, pensione di garanzia per i giovani e le donne, per esempio sei mesi, con un massimo di cinque anni, per ogni anno effettivo di lavoro svolto, resa strutturale dell’Ape Sociale e di Opzione Donna, che deve ritornare nella forma preesistente all’ultima legge di bilancio, e, contemporaneamente, dare un fortissimo impulso alla previdenza complementare, obbligatoria per i nuovi assunti e sotto il controllo di un istituto pubblico, con destinazione del vecchio TFR a una forma di pensione integrativa che copra almeno il 30% del futuro assegno previdenziale.

Sono provvedimenti possibili: al Governo la scelta se recepirli o meno, l’importante è che abbia le idee chiare, e operi subito perché i lavoratori, dopo oltre 40 di versamenti contributivi, hanno diritto, da pensionati, a una vita decorosa.

Rubrica a cura di Mauro Marino, esperto di economia e pensioni