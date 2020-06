Riforma urgente di un Fisco à la carte

La legislazione fiscale emergenziale si è caratterizzata per il rinvio di versamenti in scadenza in questi mesi e per l’introduzione di crediti d’imposta ‘cedibili’, tra i quali spiccano quelli di primo rilancio all’economia (come l’ecobonus edilizio). Per il post emergenza dobbiamo per ora accontentarci di pochi banali spunti del rapporto Colao (detassazioni da libro dei sogni per le imprese più grandi e innovative) e della promessa della Riforma tributaria (non facile da mantenere), cui si è impegnato il presidente del Consiglio.

PRIVILEGI LOBBISTICI - La riforma è necessaria in quanto l’attuale fiscalità è complicata e asistematica, colma di disposizioni oscure che consentono all’Agenzia delle Entrate applicazioni fantasiose e di privilegi lobbistici utili solo a conquistare consensi. È un fisco à la carte, di stolto accompagnamento alla decrescita, reo di disuguaglianze, tutto da ridisegnare in un sistema che corteggi forme di sviluppo idonee a creare la ricchezza necessaria per arginare il debito pubblico, danno per le generazioni future. Una riforma fiscale davvero innovativa, invece, dovrebbe coinvolgere anche l’Europa. Così, si potrebbe spronare l’UE a essere protagonista della ripresa ampliando il proprio impianto finanziario anche tramite l’introduzione di nuovi tributi propri, quali accise in materia ambientale e di digital economy (sulla web tax i singoli Stati temono la minaccia dei dazi Usa) e a legittimarsi di fronte (non solo) agli euroscettici tramite azioni di dissuasione verso gli Stati (specie nordeuropei) di più aggressiva competizione fiscale. Lo Stato deve privilegiare profonde riforme strutturali, senza ricorrere a patrimoniali una tantum, tanto più sui conti correnti, pena la fuga di parte dell’enorme ricchezza mobiliare esistente in Italia (da indirizzare, esentando gli interessi, all’acquisto dei titoli a lungo termine del debito pubblico, oggi troppo dipendenti da capitali stranieri).



POCHE AGEVOLAZIONI

OCCHIO ALLA FINANZA

- La base cui partire è l’Irpef, da estendere (con aliquote ridotte) a ogni reddito della persona, riportando a razionalità la sua natura progressiva (oggi applicata ai redditi da lavoro e poco altro): in luogo di innumerevoli deroghe e privilegi, residuerebbero solo poche significative agevolazioni. Scelta equa pur se dinon facile costruzione normativa (il diritto tributario è assai difficile da comporre e l’Accademia è trascurata dai decisori, più attenti alle lobby e ai burocrati, abituati a moltiplicare i decreti attuativi e così il loro potere). Abrogata l’Irap senza indugi e riordinati gli incentivi a innovazione e ricerca, l’imposizione sulle imprese va solo resa ‘certa’, iniettando cultura aziendale nell’amministrazione finanziaria (e nella sua dirigenza) per migliorarne capacità di controllo e responsabilità decisionale e riformando il giudice tributario, oggi formato solo da membri onorari (la giustizia strutturata come un dopolavoro conduce a sentenze imprevedibili, aborrite dagli investitori internazionali e non).- Va poi modernizzata la fiscalità finanziaria e rimodellata equamente l’imposta di successione tramite basi imponibili e aliquote più incisive (per restituire alle generazioni future parte della ricchezza acquisita anche grazie al debito pubblico). La finanza locale va rinforzata estendendo l’Imu anche alle prime case (ora irrazionalmente esenti) con aliquote più leggere e in base a valori effettivi, influenzati in futuro dagli interventi a totale carico dello Stato in base all’ecobonus del 110%, che giustificano viepiù un’equilibrata contribuzione. Ma si badi, una grande riforma fiscale si realizzerà solo se ‘guidata’ da un anelito morale collettivo che conduca a proposte capaci insieme di perseguire l’interesse generale piuttosto che i particolarismi e di convincere gli elettori, superando un’epoca in cui il tradizionale brocardo democratico no taxation without representation è stato spesso eluso dal legislatore, privilegiante modalità di tassazioni non percepite dai contribuenti, quasi ‘occulte’, di cui siamo inconsapevoli e felici., Professore di Diritto Tributario Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Udine