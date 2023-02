Riformare il mercato dell'energia per gli obiettivi 'net zero'

Secondo un nuovo studio del gruppo tecnologico Wärtsilä, la Commissione europea deve riformare la struttura del mercato dell'energia elettrica per dare valore alla capacità di bilanciamento flessibile, in modo che l'UE possa raggiungere gli obiettivi "net zero" e migliorare la sicurezza energetica.

Dopo che la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per la progettazione del mercato elettrico, Wärtsilä ha pubblicato oggi Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe. Il nuovo studio delinea le misure critiche che devono essere introdotte per attrarre investimenti nella capacità di bilanciamento flessibile e garantire una transizione economica e affidabile verso sistemi energetici a zero emissioni.

L'Europa avrà bisogno di almeno 1.100 GW di capacità rinnovabile entro il 2030 per continuare il suo percorso di decarbonizzazione e garantire la sicurezza energetica. Tuttavia, per funzionare in modo affidabile un sistema basato sulle rinnovabili di questa portata deve essere supportato da 19 GW di nuova capacità flessibile di gas e da 50 GW di stoccaggio dell'energia per fornire energia nei periodi di bassa produzione, secondo i modelli di Wärtsilä. Per consentire sistemi di energia al 100% rinnovabile, i motori a gas di bilanciamento della rete possono essere convertiti per funzionare con combustibili sostenibili come l'idrogeno, quando questi saranno prontamente disponibili.

Håkan Agnevall, Presidente e CEO di Wärtsilä, ha dichiarato: "Ci troviamo sull'orlo di una trasformazione dei sistemi elettrici europei, in quanto l'eolico e il solare diventeranno la fonte di energia dominante per raggiungere lo zero netto. Ma la transizione non può essere realizzata solo dalle energie rinnovabili".

"Affinché l'UE possa continuare a beneficiare dei costi competitivi delle energie rinnovabili, abbiamo urgentemente bisogno di una riforma del mercato che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento e fornisca chiari segnali di mercato agli investitori per incoraggiare investimenti molto più consistenti nelle tecnologie di bilanciamento flessibile dell'energia".

Gli attuali incentivi dell'UE per gli investimenti nella capacità di bilanciamento flessibile rischiano di compromettere gli investimenti, causando una grave strozzatura nella transizione energetica. I modelli di Wärtsilä mostrano che gli investimenti per la capacità di bilanciamento flessibile potrebbero diventare ancora più difficili in futuro senza i giusti meccanismi di prezzo di mercato per l'energia di bilanciamento.

Lo studio include una serie di raccomandazioni chiave per la riforma del mercato, tra cui l'invito alla Commissione Europea a:

- Definire un quadro normativo agnostico dal punto di vista tecnologico, creando un nuovo mercato di capacità per attrarre investimenti in capacità di bilanciamento flessibile a sostegno delle energie rinnovabili.

- Migliorare la trasparenza dei prezzi per stimolare la crescita dei servizi di capacità di bilanciamento flessibile a sostegno delle energie rinnovabili.

- Consentire segnali di prezzo forti e granulari.

"Gli ultimi risultati della modellizzazione europea sono in linea con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, che mostra come l’Italia possa ottenere benefici maggiori di qualsiasi altro Paese in Europa anticipando la capacità di energia rinnovabile prima del 2030", commenta Marco Golinelli, Senior Business Development Manager, Wärtsilä Energy in Italia. "Costruendo rapidamente la nostra capacità di energia rinnovabile, supportata da sistemi di generazione altamente flessibili, l'Italia può soddisfare gran parte della sua domanda di elettricità ottenendo bassi costi, energia pulita, e una drastica riduzione della dipendenza dal gas. La revisione del PNIEC programmata a breve dovrà, insieme alla promozione dell’efficienza energetica, necessariamente tenerne conto”.