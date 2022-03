Rincari delle materie prime, Cassa Rurale Fvg a fianco del mondo agricolo

La Cassa Rurale Fvg si conferma a fianco del mondo agricolo, tramite un nuovo prestito dedicato espressamente al settore per finanziare gli acquisti delle scorte di conduzione. Una decisione che risponde alla volontà di supportare le imprese operanti nel comparto agricolo e agroalimentare, aiutandole a far fronte all’aumento dei costi delle materie prime. Rincari che hanno duramente colpito la relativa filiera, con conseguenze pesanti per l’economia nel suo complesso.

“La Cassa Rurale Fvg è da sempre sensibile alle esigenze del mondo agricolo. Proprio per questo motivo ci è sembrato giusto e doveroso, in un momento di così grande difficoltà, manifestare concretamente la nostra vicinanza agli operatori del territorio”, rimarca il presidente Tiziano Portelli.

Tutte le informazioni e i dettagli per beneficiare del prestito possono essere richiesti alle filiali della banca.