Rinnovabili: 297 domande per 26 milioni

Sono 297, per un valore di oltre 26 milioni di euro, le domande pervenute sul bando della regione Friuli Venezia Giulia relativo ai finanziamenti a fondo perduto per

l'utilizzo delle energie rinnovabili per le imprese.

Il bando è stato aperto lo scorso 15 febbraio e le domande presentate finora coprono il 47,5% delle risorse stanziate, che ammontano a 55 milioni di Euro.

A darne conto oggi è per fare il punto sull'avviso da 55 milioni di euro a favore delle Pmi per l'utilizzo delle energie rinnovabili.

L'80% delle domande- ha reso noto oggi stato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini - intervenendo a un incontro organizzato da Confcommercio Fvg – provengono dal settore manifatturiero, il 7% dal commercio, il 5% dai settori alloggio e ristorazione, il 3% dal comparto trasporto e magazzinaggio, il 5% da altri ambiti.

Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 15 giugno.