Rinnovabili, contributi Fvg anche all'edilizia

La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso oggi di allargare al settore delle costruzioni il quadro delle categorie produttive beneficiarie del bando sull'energia rinnovabile. L’allargamento comprende anche le aziende agricole che svolgono attività ricettive e di ospitalità.

In pratica, la Giunta Regionale ha modificato il bando 2023 per i finanziamenti a fondo perduto finalizzati all'utilizzo delle energie rinnovabili.

Ad oggi – ha reso noto la Regione - sono 307 le domande pervenute, per un valore di 27 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’edilizia, la Giunta ha accolto la richiesta di Ance Fvg integrando gli articoli 1,2 e 4 del bando includendo il settore delle costruzioni (sezione F della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007).

Inoltre, ha ampliato l'impianto regolamentare anche alle imprese agricole e alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura che esercitano anche attività di ricezione e ospitalità, a condizione che queste ultime siano caratterizzate da separazione contabile rispetto all'attività di produzione primaria e alle attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura.