Rinnovata filiale per la Cassa Rurale Fvg

Diventa ancora più funzionale e accogliente la filiale di Capriva del Friuli della Cassa Rurale Fvg. Lo sportello, in Via Verdi 6, è infatti interessato da un intervento di ristrutturazione per soddisfare al meglio le esigenze della clientela. Lunedì 5 agosto alle 18 i rinnovati spazi saranno inaugurati, alla presenza tra gli altri del sindaco, Daniele Sergon, e del parroco, don Maurizio Qualizza, che benedirà i locali. Seguirà un brindisi con tutti i soci e i clienti presenti.

“La decisione di rinnovare lo sportello di Capriva, che rappresenta una delle sedi storiche del nostro Istituto di credito, è nata dalla volontà e dal desiderio di offrire ai nostri soci e clienti una filiale sempre più accessibile e confortevole”, rimarca il presidente della Cassa Rurale Fvg, Tiziano Portelli, illustrando le ragioni della ristrutturazione. E a proposito delle scelte che sono state fatte nell’esecuzione dei lavori aggiunge: “Con il nuovo assetto della filiale intendiamo inoltre valorizzare i servizi di consulenza e di relazione con la clientela e porre ancora più attenzione alle sue esigenze di privacy e trasparenza”.

I lavori hanno interessato illuminazione e arredi, resi più moderni e adatti alle esigenze dell’utenza, e la distribuzione degli spazi all’interno della filiale. La ristrutturazione ha permesso in particolare di creare degli uffici adibiti alla consulenza, in modo da assicurare una maggiore riservatezza alla clientela. Durante i lavori la filiale la filiale non ha mai smesso di essere operativa.