Rinnovato il cda di Fondazione Nord Est

Oggi, nella sede di Confindustria Veneto, il Presidente Enrico Carraro ha ricevuto il nuovo direttore scientifico della Fondazione Nord Est Luca Paolazzi. Nei giorni scorsi, infatti, i soci fondatori di Fondazione Nord Est hanno ratificato la nomina dei componenti del nuovo CdA di Fondazione.

Oltre alle conferme di Giuseppe Bono (Confindustria Friuli Venezia Giulia) - che mantiene la carica di Presidente - ed Enrico Carraro (Confindustria Veneto), entrano in Consiglio di Amministrazione anche Stefania Segata (Confindustria Trento) e Antonella Candiotto (sempre in rappresentanza di Confindustria Veneto alla quale spetta, in qualità di socio di maggioranza, la designazione di due ulteriori consiglieri).

"La Fondazione - ha detto Bono - si pone come obiettivo fondamentale quello di diffondere la cultura industriale facendo leva sulla capillarità delle imprese presenti sul proprio territorio. Certamente la Fondazione potrà sollecitare la cultura imprenditoriale di tutto il Paese che, come nostro intendimento, è il vero motore di sviluppo per la crescita economica e sociale. Mi piace anche sottolineare che l’unione di più regioni deve essere un esempio per creare coesione e identità necessarie per portare avanti grandi progetti di trasformazione nel futuro”.

Bono ha poi concluso: “Il nuovo assetto, espressione dei soci, vuole essere una struttura agile capace di rappresentare il peso sempre più consistente che sta assumendo l’imprenditoria femminile nel Nordest".

"Transizione ecologica, digitalizzazione e competitività delle nostre imprese – ha commentato il Presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro - sono temi che condizioneranno lo sviluppo industriale della nostra regione nei prossimi anni. Mi aspetto che Fondazione Nord Est saprà fornire al nostro sistema una attenta chiave di lettura del particolare contesto che stiamo vivendo per indirizzare il nostro sistema delle imprese ed i decision makers politici per vincere insieme le nuove sfide che ci attendono. In particolare, quella di individuare best practice e strategie che aiutino a sviluppare un tessuto imprenditoriale che sappia legare i nostri giovani al territorio e richiamare nuove competenze dall’estero".

"Abbiamo aspettative molto elevate – dichiara il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana –. Consideriamo il rapporto di Fondazione Nord Est un grande documento di supporto, ma ci aspettiamo anche elementi previsionali a sostegno del lavoro dei nostri imprenditori. Il ruolo di Fondazione Nord Est sarà cruciale per comprendere le dinamiche globali e governare il futuro delle nostre imprese. Ugualmente, sarà indispensabile per il lavoro che la nostra Associazione sta conducendo nell’ambito dei progetti di visione che hanno al centro la persona, la sostenibilità ambientale e la società Trentino 5.0. Mi riferisco alla strategia “Duemilatrentino – Futuro Presente”, che abbiamo lanciato nei mesi scorsi e che ci vedrà impegnati nei prossimi due anni nell’interesse del sistema produttivo e della nostra comunità".

"Sono molto contento di poter lavorare con e per le imprese. Con due principali obiettivi: diffondere sapere economico e imprenditoriale nel Triveneto; rafforzare la Fondazione Nord Est" ha affermato Luca Paolazzi, Direttore Scientifico di Fondazione Nord Est. "Per il sistema del Nord Est è vitale seguire i megatrend globali, che sono demografici, culturali, sociali e tecnologici. Primi fra tutti, la digitalizzazione e la sostenibilità a 360 gradi. È altrettanto importante diffondere le migliori pratiche aziendali. Inoltre, il Nord Est è ricco di cultura, che è un valore identitario e fonte di creatività. Rafforzare la Fondazione vuol dire basare su una solida analisi l’ispirazione e la elaborazione delle proposte industriali. Con una Fondazione autonoma e autorevole e con una adeguata potenza di analisi, quelle proposte guadagnano in credibilità e ottengono pieno ascolto. Il Nord Est va visto nel suo insieme, inclusa l’Emilia Romagna. Mi impegnerò a stringere legami ancora più forti con una regione che ha molti tratti comuni al Triveneto. Infine, è indispensabile fare bene l’ultimo miglio: la comunicazione. Utilizzando tutti i canali. Con un linguaggio chiaro e diretto, oggettivo. Una comunicazione rivolta anzitutto agli imprenditori e al sistema associativo. Ma anche alla pubblica opinione e a chi governa, a tutti i livelli. Ci attende un triennio, quello del mandato, pieno di impegno e ricco di soddisfazioni".

Volontà di Fondazione Nord Est è quella di continuare a leggere e interpretare le istanze di territori che stanno subendo una profonda evoluzione, nei nuovi trend produttivi, nell’organizzazione del lavoro e nel proprio posizionamento all’interno delle nuove catene del valore, attraverso un supporto diretto al sistema delle imprese.