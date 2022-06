A seguito delle elezioni si è rinnovato il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Pordenone che, per la prima volta, annovera tra gli undici componenti ben quattro colleghe ed è composto da Anna Fossaluzza, Vittorio Bozzetto, Andrea Grava, Elisa Bagolin, Sandro Zaccaria, Erica Blasizza, Silvio De Blasio, Mabel Callegaro, Giuseppe Perissinotto, Gianluca Bubbola e Marco Giacomini.

Il nuovo Consiglio si è riunito per la prima volta martedì 28 giugno e ha eletto come presidente, per il prossimo quadriennio, Vittorio Bozzetto, come segretario Anna Fossaluzza e come tesoriere Sandro Zaccaria. Il Consiglio ha poi nominato nel ruolo di vicepresidente Erica Blasizza.

Bozzetto succede a Mario Tedeschi al quale, come a tutti i componenti del Consiglio uscente, va il ringraziamento dell’intero Ordine per l’impegno profuso.

Nella prima riunione, oltre alle normali incombenze, sono state definite le linee guida per il prossimo quadriennio che verteranno su uno sforzo ancora maggiore per rilanciare il ruolo dell’Ordine in una società in completa evoluzione. Il Consiglio ha poi stabilito che le priorità che verranno trattate nelle prossime convocazioni verteranno sul tema del coinvolgimento dei giovani iscritti nella vita dell’Ordine e nella definizione della necessaria rete di rapporti che un Ordine, di dimensioni contenute come quello di Pordenone, deve intrattenere non ultimo con i propri vicini di sede gli Architetti pordenonesi.