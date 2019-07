Riparte il trasporto bramme via ferrovia

"In aggiunta ai fondi recentemente assegnati per il trasporto via mare, la Regione rifinanzia anche il servizio di movimentazione ferroviaria delle bramme che dal Porto di Monfalcone raggiungono su rotaia Porto Nogaro e, da lì, i laminatoi operanti nella zona industriale dell'Aussa Corno". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, a margine della partenza da Porto Nogaro del primo convoglio di quest'anno diretto alle aziende locali che si occupano della lavorazione di metalli.

Pizzimenti ha evidenziato che "quest'iniziativa ha già dato ottimi risultati, quindi quest'anno gli stanziamenti sono stati portati a 800mila euro complessivi a copertura del servizio per il biennio 2019-20, grazie ai quali potremo evitare il transito sulla viabilità regionale di circa 20mila mezzi pesanti. Il trasporto delle bramme unicamente su gomma non è più sostenibile, perciò sfruttando la ferrovia otteniamo il duplice risultato di ridurre l'usura viaria, le emissioni di anidride carbonica, tutelando l'ambiente e la salute, e di aumentare la sicurezza sulle strade, in particolare nei centri abitati".

Il servizio è fornito da Inter-rail spa, assegnataria di un contributo dell'amministrazione regionale volto all'abbattimento dei costi di utilizzo dei treni per il trasferimento dei semilavorati metallici.