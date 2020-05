Ripartenza con Ponte Rosso Safety

Il sistema impresa del Friuli Occidentale è pronto a ripartire in massa. Una necessità per rimanere presenti sul mercato e rispondere agli effetti devastanti che la pandemia Covid-19 ha inferto oltre che nella società civile nello stesso tessuto industriale. Non c’è più tempo di aspettare e così il Consorzio Ponte Rosso-Tagliamento, per evitare che le emergenze si sommino, per soddisfare i primi bisogni delle imprese del territorio ha varato Ponte Rosso Safety, da progetto in sinergia con Cosef di Udine (è il Consorzio di sviluppo economico per l’area del Friuli) e Regione. Il progetto offre strumenti concreti per poter riaprire garantendo la sicurezza al personale dipendente e, più in generale, della filiera produttiva.

L’Ente consortile ha reso disponibile Ponte Rosso Safety a tutte le 220 aziende insediate tramite una nota dettagliata che faceva diretto riferimento al protocollo redatto a livello nazionale che tutte le imprese sono chiamate ad applicare, adeguando le proprie procedure interne per garantire il rispetto delle misure di contenimento che interesseranno tutti gli aspetti aziendali; la formazione e informazione ai propri lavoratori sui nuovi rischi relativi all’emergenza Covid-19 e sulle misure di prevenzione attuate; la rilevazione della temperatura corporea; la messa a disposizione dei lavoratori dei necessari Dpi (mascherine, guanti monouso, camici, occhiali, ecc.); il mantenimento del distanziamento sociale anche in fase produttiva; la sanificazione dei luoghi di lavoro.

“Abbiamo ricevuto finora - fa il punto il Presidente del Consorzio Ponte Rosso-Tagliamento, Renato Mascherin - più di una settantina di manifestazioni di interesse dalle aziende, chi per tutti i servizi proposti che per le singole misure di sicurezza”. Si stima che fino ad oggi circa un’azienda su due insediata in Zona industriale Ponte Rosso fosse rimasta attiva, pur in modalità ridotta, pertanto da oggi, lunedì 4 maggio il riavvio è stato pressochè completo della produzione. Si tratta, dunque, a tutti gli effetti di una corsa contro il tempo, con gli imprenditori che si stanno adoperando per garantire l’attività nel rispetto delle misure previste e stanno cercando di adeguarsi quanto prima al Protocollo condiviso di regolazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro a cui dovranno attenersi se non vogliono rischiare la chiusura a seguito di controlli. E in questa fase il ruolo del Consorzio è proprio di sostegno.

In questo ambito, il Consorzio annuncia che promuoverà iniziative per assicurare alle aziende un aggiornamento continuo e costante in merito al suddetto protocollo, nonché a fronte delle istanze e delle osservazioni mosse dalle imprese sulla sua applicabilità, fornirà supporto anche tramite la collaborazione con Confindustria Alto Adriatico.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sono già stati programmati i primi incontri informativi dedicati agli insediati e ne saranno organizzati ulteriori nei prossimi giorni. Da questa settimana si parte, inoltre, con la distribuzione del primo lotto dei termometri a infrarossi (uno per azienda tra quelle che hanno risposto al questionario). Si ricorda che i termometri frontali ad infrarossi per il rilevamento della temperatura corporea e la formazione del personale addetto al rilevamento della temperatura sono un onere a carico dell’ente consortile. Per quanto concerne la fornitura a condizioni agevolate di Dpi e soluzioni disinfettanti e del servizio di sanificazione dei locali aziendali, è stata stilata una prima lista di fornitori a cui le imprese possono attingere. Si conferma comunque la difficoltà a reperire soprattutto mascherine monouso e guanti ed ecco perché più di qualche azienda ha scelto quelle lavabili.

Per quanto concerne la presenza di un punto di assistenza e supporto sanitario dedicato, anche questo a carico dell’ente consortile, è stata stipulata la convenzione tra Consorzio e Croce Rossa per l’avvio del servizio che troverà spazio al piano terra del Centro direzionale di via Forgaria dove il presidio sarà attivo per i prossimi tre mesi, 4 giorni alla settimana, mentre un giorno alla settimana sarà attivo nella Zona industriale di Spilimbergo. Servirà come servizio di prima emergenza che prevede lo stazionamento di un’ambulanza e due operatori.

Il Consorzio, inoltre, si è attivato per promuovere attività di aggiornamento continuo sull’applicazione del protocollo. “Le aziende - commenta il Direttore generale Daniele Gerolin - si sono attivate sin da subito per riadattare gli spazi e formare gli operatori all’adozione delle misure previste per la riapertura, anche le realtà che hanno fermato l’attività nel frattempo hanno sfruttato lo stop forzato per ripensare i processi aziendali e il lavoro in funzione della ripresa in sicurezza. Manager, Rspp, Rls e in generale tutti i lavoratori sono chiamati ad uno sforzo davvero importante ma necessario per assicurare la continuità aziendale”.