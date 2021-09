Ripartono i webinar di Sissi 2.0 per gli studenti universitari

Dopo la pausa estiva, riprendono i webinar di Sissi 2.0 per gli studenti universitari. Nell’ambito del percorso di formazione all’imprenditorialità e allo sviluppo di idee e progetti imprenditoriali, proseguono i seminari del C-Lab dell’Università degli Studi di Trieste, organizzati in collaborazione con la Regione tramite il progetto Imprenderò in FVG by Sissi 2.0.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 13 settembre, dalle 14 alle 18, con il webinar “La comunicazione delle aziende: dalla radio degli anni ’30, alla tv, ai social, alla nuova app dedicata all’audio digitale”.

La giornata di formazione sarà dedicata al tema della trasformazione di quella che è la comunicazione delle aziende nel mondo dei mass media: in radio e in televisione prima e sul web e sui social successivamente. Il relatore Mario Mirasola, autore, conduttore e regista radiotelevisivo, parlerà dei nuovi canali tematici e di come la comunicazione sui social sia cambiata, nonché di tempestività ed efficacia con cui oggi, in tempi di lockdown, grandi aziende abbiano cambiato velocemente il loro modo di comunicare con le persone.

Il webinar, che si terrà sulla piattaforma MS Teams, è riservato agli studenti dell’Università degli Studi di Trieste, è gratuito e permette di ottenere un certificato di frequenza. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 12 settembre 2021. Maggiori e informazioni e iscrizioni a questo link

Il progetto Imprenderò in FVG by Sissi 2.0 mira alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e di lavoro autonomo in Friuli Venezia Giulia. Sul sito www.sissi.fvg.it sono disponibili nella sezione dedicata tutte le news e le informazioni sui prossimi seminari o eventi rivolti agli studenti, ai giovani e ai neoimprenditori, per promuovere attivamente l’imprenditorialità nel territorio.