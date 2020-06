Ripartono le assuzioni, caccia a 50 figure professionali

L’economia riparte e le aziende iniziano ad assumere di nuovo. Sono 50 le figure ricercate con carattere di urgenza da ADHR Group per conto di un’azienda leader nel mondo nella produzione di arredamento in legno per la casa. Dall’operatore macchine CNC, all’addetto all’imballaggio e al montaggio e assemblaggio: ecco le professionalità vacanti. L’azienda richiede (preferibilmente) un diploma tecnico, come quello di perito elettronico o meccanico, e disponibilità immediata a lavorare su tre turni e a ciclo continuo nelle due principali sedi produttive dell’azienda: a Prata di Pordenone e a Portobuffolè (Treviso).

ADHR Group è alla ricerca di persone dai 20 ai 40 anni, attive, con voglia di lavorare, flessibili e automunite, alle quali offrirà, dopo un primo colloquio il cui esito sarà immediato o al massimo comunicato in giornata, un primo contratto in somministrazione di tre mesi con proroga seguito da assunzione a tempo indeterminato, tramite ADHR Group o direttamente dall’impresa stessa.

L’azienda, che si è affidata per questa ricerca all’agenzia per il lavoro con sede in Emilia e 39 filiali in tutta Italia, è tra i maggiori produttori al mondo di mobili su misura, ha sede anche negli USA e mette al centro della propria solidità e leadeship nel settore quattro pilastri: persone, tecnologia, rapporto qualità-prezzo e sostenibilità. I candidati possono mandare il proprio curriculum alla filiale ADHR di Pordenone chiamando direttamente il numero 0434.524600 o scrivendo a pordenone@adhr.it o direttamente candidandosi qui.