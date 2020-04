Riprende la formazione in agricoltura

A seguito delle comunicazioni degli uffici regionali preposti si è resa possibile la riapertura delle attività formative del “Catalogo formativo dello sviluppo rurale”, attuate con la misura 1.1 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dalla scorsa settimana il Cefap ha già riavviato, dopo un intenso lavoro di riprogrammazione, i corsi in FaD sospesi a fine febbraio per l’emergenza epidemiologica e in questi giorni altre nuove iniziative formative, dando così risposta alla domanda di ripresa della formazione pervenuta da parte di numerose aziende. In particolare sono stati riavviati i corsi individuali realizzati mediante il coaching, dove un esperto si pone al servizio dell’impresa con una formazione one-to-one.

“È un’opportunità rilevante – spiega il direttore di Cefap Massimo Marino - per le imprese agricole, agro-alimentari e forestali, nonché per i giovani che avviano un’impresa agricola. Grazie alla FaD, infatti, rimane valida la possibilità di acquisire conoscenze tecniche, gestionali, ambientali con contenuti altamente specialistici”.

Si ricorda che la formazione è totalmente gratuita per le imprese del comparto agricolo e forestale attive in Regione. Il Catalogo è gestito dall’AT “Polo formativo sviluppo rurale FVG - PSR 2014/2020”, costituita da 9 enti di formazione aventi per capofila il Cefap, operanti in partnership con i principali stakeholder regionali.